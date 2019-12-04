Дни оперы в Пярну: главный гость – Польская Королевская опера

Дни оперы в Пярну – это излюбленное место встреч оперных гурманов. Раз в два года в одном из лучших по качеству акустики залов Эстонии можно насладиться звучанием известных музыкальных театров со всего мира, которые впервые выступают на этой сцене. Каждый раз на фестивале представлена как минимум одна опера, ранее не звучавшая либо редко исполняемая в нашей стране.

Современный коллектив Польской Королевской оперы, образованный в 2017 году, получил в свое распоряжение здание подлинного придворного театра 18-го века. Речь идет об одном из самых оригинальных дворцовых строений XVII века в Европе – бывшей летней резиденции польской королевской семьи Krazienki Królewskie. В этом здании в 1788 году был основан частный оперный театр короля Станислава Августа. Скрытый в старой оранжерее театр создавался по проекту Доминика Мерлини. Он чудом пережил войну.

В настоящее время театр приковывает внимание зрителей исполнением опер Вольфганга Амадея Моцарта и польских композиторов, произведения которых участвовали в отборе постановок для Пярнуских дней оперы. В 2020 году в эстонской летней столице будет исполнено гениальное творение Моцарта «Дон Жуан» и менее известное в Эстонии сочинение Станислава Монюшко «Зачарованный замок» («Страшный двор», „Straszny dwór“, 1865). Монюшко – родившийся под Минском польский композитор и дирижер, ставший основоположником национальной оперы в Польше.

«Страшный двор» был представлен на сцене Польской Королевской оперы в 2019 году, объявленном в стране годом Монюшко. Этой же постановкой отмечается 100-летие восстановления независимости Польши. Премьера оперы «Страшный двор» состоялась в Варшаве в 1865 году. Несмотря на теплый прием зрителей, оперу было решено снять из репертуара после первых трех исполнений. Царскую цензуру возмутили польские национальные мотивы в либретто Яна Хенцинского и музыке Монюшко. В оперных ариях и хоровых песнях содержатся ссылки на польские культурные обычаи, традиции романтических песен и оригинальные ритмы, характерные для польских танцев.

Королевская опера приковывает внимание зрителей исполнением опер Моцарта и польских композиторов. ФОТО: Pressifoto