Вт, 3.12.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Эрдоган: Турция продолжает возражать против плана НАТО по обороне стран Балтии
1

Эрдоган: Турция продолжает возражать против плана НАТО по обороне стран Балтии

Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОТО: /AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.

Перед тем, как выехать на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.

Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал не драматизировать распространенную анонимными источниками информацию об отказе Турции поддержать план обороны стран Балтии и Польши.

По его словам, сейчас альянс работает над оценкой рисков и планом соответствующих действий для всех стран-участниц, включая Балтийский регион.

«Я уверен, что дискуссия завершится тем, что будут соблюдены интересы безопасности нашего региона, и союзники отнесутся к этому настолько же серьезно, насколько мы серьезно относимся к их интересам», - сказал министр.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ