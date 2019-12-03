Предприниматель хочет построить отель в исторической части Нарвы, но власти пять лет спорят, можно ли это сделать

Компания Inkeri хочет построить отель в Старом городе Нарвы на месте, где когда-то располагался ров перед бастионом Фама. Департамент архитектуры и городского планирования считает, что строить на этом месте нельзя. На прошлой неделе вопрос уже в четвертый раз прошел через горсобрание, но за пять лет, пока тянется это дело, окончательного решения так и не появилось.
Купить землю можно, строить на ней - нельзя
Компания Inkeri купила участок земли рядом с городской поликлиникой в Нарве в 2014 году у муниципального предприятия Narva Linnaelamu. Сейчас на участке располагается старая асфальтовая площадка и газон. Фирма обратилась к городским властям с просьбой установить детальную планировку участка, которая позволит построить на нем здание отеля.
Но за два года до этого горсобрание приняло общую планировку Старого города, согласно которой на этом месте должна располагаться публичная парковка.
Дело в том, что в конце XIX века городские власти решили разобрать бастион Фама, который мешал строительству новых улиц. Но два здания были построены по периметру бастиона: старинное здание нынешнего отеля King и городская поликлиника, появившаяся, когда бастиона уже давно не было. Эти два здания и небольшой вал между ними вместе создают характерный пятиугольник на карте и на спутниковых снимках, обозначая местоположение уже несуществующего бастиона Фама.
Чтобы сохранить этот вид, уверены в Департаменте архитектуры, строить у подножия снесенного бастиона ничего нельзя. Создание парковки здесь - хорошее решение, поскольку асфальтовая площадка не нарушит вид, а сама парковка в тесном Старом городе в будущем будет полезна.
Руководитель компании Inkeri и проектировщик с большим стажем Татьяна Семенова считает, что ее проект не нарушает вид на место, где располагался бастион. Напротив, гостиницу планируется построить в старинном стиле, который перекликался бы с соседними зданиями и сделал бы перекресток улиц Лаврецовых и Вабадузе завершенным.
Татьяна Семенова с самого начала конфликта с департаментом отмечает двоякость ситуации - получается, город продал инвестору участок, на котором запретил что-либо строить. Госпожа Семенова уверена, что проблемы начались из-за того, что ее победа на аукционе по продаже участка стала неожиданностью для чиновников, которые ожидали видеть победителем другого нарвского предпринимателя.
Татьяна Семенова заверяет, что при покупке земли не знала о запрете на строительство. Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев отвечает на это, что компания Inkeri занимается проектированием, а потому просто невероятно, что ее руководство не знало о запрете строить на данном участке.
Четыре попытки за пять лет
На сессии горсобрания 28 ноября городская управа предложила депутатам не инициировать детальную планировку участка, которая позволит инвестору строить отель. В письменном пояснении управы описание того, как вопрос в прошлые годы двигался между городской управой и городским собранием, занимает почти три страницы.
Вкратце: управа впервые просила городское собрание отказать предпринимателю еще в феврале 2015 года. Депутаты не приняли предложенное управой решение об отказе. В ноябре 2016 года история повторилась - депутаты снова отказались дать предпринимателю отказ.
В 2018 году управа еще раз попросила депутатов отказать инвестору. Но на этот раз вопрос не дошел до заседания горсобрания - в июне 2018 года его предварительно рассмотрели на совместном заседании две депутатские комиссии, которые предложили Татьяне Семеновой и Департаменту архитектуры все-таки договориться. Но компромисса достичь не удалось.
Теперь на сессию горсобрания 28 ноября 2019 года управа снова вынесла проект решения об отказе предпринимателю. Депутаты снова отказались поддерживать такое решение. Итого, четыре попытки окончились для инвестора с одинаковым результатом: ни да ни нет.
Оппозиция - за управу, коалиция - против
Позицию городского Департамента архитектуры поддержал государственный Департамент охраны памятников старины, уездная управа, а потом и Министерство финансов, к которому перешли функции уездной управы. Запрет на строительство Департамент архитектуры подробно обосновывает с юридической точки зрения.
Тем не менее, на заседании горсобрания депутат от правящей фракции Елена Пахомова раскритиковала позицию управы, назвала ее аргументы необоснованными и незаконными. Депутат считает, что ссылки на общую планировку в данном случае необоснованны, а требовать от частной фирмы построить на ее участке общественную бесплатную парковку и вовсе невозможно.
По мнению Елены Пахомовой, никаких ограничений для строительства гостиницы на спорном участке нет.
Депутат от оппозиции Катри Райк прокомментировала ситуацию так:
“Здесь две версии, две возможности. Либо департамент архитектуры и городского планирования делает свою работу очень плохо и не знает законов, либо сейчас перед нами лоббировали интересы одного конкретного бизнесмена”.
При голосовании оппозиция поддержала городскую управу, а правящая фракция выступила против предложения управы, в результате оно было отклонено.
И что теперь?
На этот вопрос затрудняются ответить обе стороны конфликта - и главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, и предприниматель Татьяна Семенова.
По словам руководителя компании Inkeri, она ожидала, что городские власти на прошлой неделе окончательно откажут ей, и она сможет обратиться в суд. Но поскольку решение снова “ни да ни нет”, предприниматель осторожно говорит, что хотела бы дождаться, не пойдет ли теперь управа ей навстречу.
От идеи строительства отеля Татьяна Семенова не отказывается, хотя признает, что из-за многолетней задержки другие инвесторы смотрят на проект не так оптимистично, как поначалу.