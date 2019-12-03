Предприниматель хочет построить отель в исторической части Нарвы, но власти пять лет спорят, можно ли это сделать

Купить землю можно, строить на ней - нельзя

Компания Inkeri купила участок земли рядом с городской поликлиникой в Нарве в 2014 году у муниципального предприятия Narva Linnaelamu. Сейчас на участке располагается старая асфальтовая площадка и газон. Фирма обратилась к городским властям с просьбой установить детальную планировку участка, которая позволит построить на нем здание отеля.

Но за два года до этого горсобрание приняло общую планировку Старого города, согласно которой на этом месте должна располагаться публичная парковка.

Дело в том, что в конце XIX века городские власти решили разобрать бастион Фама, который мешал строительству новых улиц. Но два здания были построены по периметру бастиона: старинное здание нынешнего отеля King и городская поликлиника, появившаяся, когда бастиона уже давно не было. Эти два здания и небольшой вал между ними вместе создают характерный пятиугольник на карте и на спутниковых снимках, обозначая местоположение уже несуществующего бастиона Фама.

Чтобы сохранить этот вид, уверены в Департаменте архитектуры, строить у подножия снесенного бастиона ничего нельзя. Создание парковки здесь - хорошее решение, поскольку асфальтовая площадка не нарушит вид, а сама парковка в тесном Старом городе в будущем будет полезна.

Руководитель компании Inkeri и проектировщик с большим стажем Татьяна Семенова считает, что ее проект не нарушает вид на место, где располагался бастион. Напротив, гостиницу планируется построить в старинном стиле, который перекликался бы с соседними зданиями и сделал бы перекресток улиц Лаврецовых и Вабадузе завершенным.

Татьяна Семенова с самого начала конфликта с департаментом отмечает двоякость ситуации - получается, город продал инвестору участок, на котором запретил что-либо строить. Госпожа Семенова уверена, что проблемы начались из-за того, что ее победа на аукционе по продаже участка стала неожиданностью для чиновников, которые ожидали видеть победителем другого нарвского предпринимателя.

Татьяна Семенова заверяет, что при покупке земли не знала о запрете на строительство. Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев отвечает на это, что компания Inkeri занимается проектированием, а потому просто невероятно, что ее руководство не знало о запрете строить на данном участке.

На эскизе планируемый отель в центре, слева - большое здание поликлиники и отель King. Между ними показано здание, которого пока нет - оно запланировано по другому проекту и замыкает периметр снесенного бастиона Фама. ФОТО: TÜ Inkeri

Четыре попытки за пять лет

На сессии горсобрания 28 ноября городская управа предложила депутатам не инициировать детальную планировку участка, которая позволит инвестору строить отель. В письменном пояснении управы описание того, как вопрос в прошлые годы двигался между городской управой и городским собранием, занимает почти три страницы.

Вкратце: управа впервые просила городское собрание отказать предпринимателю еще в феврале 2015 года. Депутаты не приняли предложенное управой решение об отказе. В ноябре 2016 года история повторилась - депутаты снова отказались дать предпринимателю отказ.