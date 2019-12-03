Выяснилось настоящее имя убийцы чеченца в Берлине: он был известен в РФ как киллер на велосипеде

До сих пор МИД Германии и ведомство федерального канцлера указывали на отсутствие надежных сведений, подтверждающих причастность России к убийству Хангошвили. Теперь же генпрокуратура ФРГ исходит из того, что преступление могло заказать российское государство или госорганы Чеченской Республики, пишет NEWSru со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Предполагаемый стрелок, известный под именем «Вадим Соколов», находится в следственном изоляторе в Берлине и хранит молчание. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили его настоящее имя и биографию, а также нашли новые подтверждения того, что он связан с российскими властями.

По данным журналистов, «Вадима Соколова» в действительности зовут Вадим Николаевич Красиков (род. 10.08.1965). До 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине. 19 января 2013 года у своего дома в Москве был застрелен предприниматель из Кабардино-Балкарии Альберт Назаров, владелец сети ресторанов и рынка в Нальчике. Сзади к нему подъехал велосипедист в кепке и с рюкзаком (убийца Хангошвили тоже был на велосипеде). Назаров, на которого за 8 месяцев до этого уже совершалось покушение, столкнул мужчину с велосипеда и попытался убежать. Убийца четыре раза выстрелил ему в голову и один - в туловище. Сцена попала на камеры видеонаблюдения в подъезде.

В конце января 2014 года в федеральный розыск и в розыск Интерпола по этому делу был объявлен Вадим Красиков. Именно фото из архива Интерпола помогло журналистам определить, что «Соколов» и Красиков - одно лицо. Сейчас Красикова уже нет в базе Интерпола, но поиск по изображениям в архивных файлах позволяет найти его без особого труда.

26 июня 2015 года федеральный розыск Красикова был прекращен. В «Интегрированном банке данных» МВД этого имени больше нет, хотя в офлайновой базе есть циркуляр розыска под номером 2014 125, где значатся дата прекращения розыска Красикова (26.06.2015) и дата добавления информации в банк данных (15.07.2015). Это значит, что кто-то постфактум стер информацию о Красикове из базы, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Несмотря на запрос Германии, Россия не предоставила никаких данных о Красикове, хотя в распоряжении властей были фотография и отпечатки пальцев, которых достаточно, чтобы быстро определить личность убийцы.

Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти Красикова и завербовать его для совершения убийства Хангошвили. Для этого они создали фиктивную личность Вадима Соколова. Еще одно указание на возможную причастность государства к убийству в Берлине дает номер факса, обнаруженный в ходе расследования. «Вадим Соколов» въехал на территорию Евросоюза через Париж, подав заявление о выдаче шенгенской визы во французском консульстве. При этом использовался номер факса, который ведет к компании, в прошлом сотрудничавшей с Минобороны РФ.

На заявлении «Вадима Соколова» о выдаче визы был также указан якобы его работодатель: ЗАО «Руст», бухгалтер и генеральный директор которого подписали справку. Но на самом деле, по данным реестра юридических лиц, компания сейчас находится в процессе реорганизации. Паспорт, по которому Соколов въехал в Евросоюз, с большой долей вероятности был фальшивым: человека с такими именем, фамилией и датой рождения нет ни в одной из российских баз данных. Тому, что «Соколов» несмотря на это беспрепятственно прошел границу, есть только два объяснения: или о его отъезде знали пограничники и дали выехать как оперативнику спецслужб, или на момент вылета, 31 июля, «Соколов» еще находился в базе паспортных данных РФ, а позже был исключен из нее.