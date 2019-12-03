Трамп: страны НАТО должны тратить на оборону не 2, а 4% от ВВП

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где перед началом встречи с лидерами НАТО дал совместную пресс-конференцию с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В том числе зашла речь о расходах на оборону и рассуждениях президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО.
Трамп заявил, что страны НАТО должны вкладывать в государственную оборону не 2, а 4% от ВВП.
«Можно сказать, они жили 25-30 лет в долг. Многие страны не платили», - сказал Трамп.
«Необходимо вкладывать не 2, а 4% от ВВП. 2% - это очень мало», - заявил глава Соединенных Штатов.
Отвечая на вопрос о заявлениях Макрона относительно смерти мозга НАТО, Трамп заявил: «Думаю, это было очень оскорбительно. По сути, это было очень некрасивое заявление в адрес 28 государств».
Также Дональд Трамп заявил, что НАТО должна постоянно общаться с Россией. «По-моему, хорошие отношения с Россией возможны», - сказал американский президент журналистам.