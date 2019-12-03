Трамп: страны НАТО должны тратить на оборону не 2, а 4% от ВВП

Трамп заявил, что страны НАТО должны вкладывать в государственную оборону не 2, а 4% от ВВП.

«Можно сказать, они жили 25-30 лет в долг. Многие страны не платили», - сказал Трамп.

«Необходимо вкладывать не 2, а 4% от ВВП. 2% - это очень мало», - заявил глава Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос о заявлениях Макрона относительно смерти мозга НАТО, Трамп заявил: «Думаю, это было очень оскорбительно. По сути, это было очень некрасивое заявление в адрес 28 государств».