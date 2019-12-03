Рандъярв утверждает, что родная партия не вынуждала ее уйти в отставку

Уходящая в отставку со следующего вторника Рандъярв во второй половине дня во вторник сказала журналистам, что она все так же член Партии реформ и партия ее только поддерживала, а не принуждала уволиться. «Я ухожу потому, что в волостной управе нет единодушия и это не позволяет реализовать свои планы», - заявила она.

Иво Рулль во вторник сообщил BNS, что по его данным, в прошлую пятницу в правящей коалиции в волостном собрании Виймси возникли сильные противоречия, в том числе, и среди депутатов от Партии реформ. «Пятеро депутатов, избранных в волостное собрание по списку Партии реформ, а также реформист Мярт Вооглайд потребовали, чтобы Рандъярв ушла», - сказал Рулль.

По оценке Рулля, дискуссию с требованием отставки Рандъярв вызвало принятое ею 19 ноября решение уволить со дня директора школы в Хаабнеэме Сирье Тоомла и разразившийся вслед за этим кризис в сфере управления в Виймси. Кроме того, Рандъярв вызвала острое противостояние общественности Виймси в связи с решением снести лодочный сарай на острове Прангли.

«Так что за уходом Рандъярв на деле скандалы, возникшие как следствие типичной для реформистов политики дорожного катка, вызвавшие серьезные разногласия в правящей коалиции. Так что ядро Партии реформ поняло, что под управлением Рандъярв реформисты местные выборы 2021 года проиграют», - отметил Рулль.