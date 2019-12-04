Семь хитростей для дизайна интерьера комнаты подростка при небольшом бюджете

«У детской и комнаты подростка много общих черт: функциональность, освещение и продуманные места для хранения. Но в то же время год за годом у ребенка растет потребность в выражении своей индивидуальности, в том числе и в персонализации комнаты. Если дизайн интерьера для комнаты маленького ребенка обычно выбирают родители, и в этом случае главным приоритетом является безопасность, то подросток уже сам готов вести собственный вклад в оформление своей комнаты», – рассказал дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

Чем старше ребенок, тем важнее становится приватность. Особенно в случае, когда несколько детей живут в одной комнате. По данным опроса IKEA «Жизнь дома», 66 % жителей Эстонии чувствуют себя по-настоящему самими собой, когда остаются одни, а отсутствие приватности оказывает гнетущее воздействие на половину из них.

Дизайнер интерьера IKEA делится идеями, как превратить детскую в комнату подростка, имея небольшой бюджет:

1. Письменные столы и кровати, которые растут вместе с ребенком

ФОТО: Ikea

Решения для дома должны быть гибкими, адаптируемыми и функциональными, чтобы соответствовать меняющимся потребностям растущего ребенка. Выбирайте растущую и эргономичную мебель, которую можно адаптировать: кровати с изменяющейся длиной, регулирующиеся по высоте столы и стулья, шкафы, которые при необходимости можно дополнить другими шкафами и полками и которые не будут выглядеть слишком детскими и подойдут даже для комнаты подростка. Например, растущие детские кровати IKEA может пользоваться и трехлетний ребенок, и подросток, так как эти кровати можно удлинять до двух метров.

2. Выражение индивидуальности

ФОТО: Ikea

Комната подростка прекрасно подходит для самовыражения и экспериментов с дизайном интерьера. Простой способ – это попробовать яркие краски, настенные росписи, выразительные темные тона и привлекательные узоры. Любимые вещи подростка можно разместить на видных местах на полках, а гирлянды будут создавать уютную атмосферу в течение всего года. Доски для записей отлично подойдут для фотографий, открыток и прочего, что вдохновляет подростка. С помощью рамок разных размеров и цветов можно создать стену с фотографиями, которую затем обновлять время от времени.

3. Уважение к личному пространству

ФОТО: Ikea

Если в комнате живет несколько детей, то ее можно разделить, например, с помощью платяных шкафов или гардин, чтобы у каждого в этой комнате было свое личное пространство. Для создания ощущения приватности можно использовать даже балдахин над кроватью. Чтобы раздел комнаты не приводил к ссорам или спорам, ее можно также разметить разными цветами: покрасить разными красками стены, а также, почему бы и нет – создать личные места для хранения.

4. Нагромождение вещей

ФОТО: Ikea

Инвестировать стоит в адаптируемые предметы мебели, которыми ребенок может пользоваться практически вечно или как минимум до того момента, когда съедет из родительского дома. Полки KALLAX хорошо подходят для хранения детских игрушек, но также прекрасно подойдут и для школьных учебников, ремесленных поделок и сумок – все замечательно помещается в белые ящики. С помощью настенной панели SKÅDIS превратите стену в огромную доску для записей, к которой сможете прикреплять полки поменьше, разные емкости и крючки. Чтобы освободить больше пространства для письменного стола, используйте поверхность стены. Также используйте для экономии пространства высокий платяной шкаф: так как дети растут, они вскоре смогут без проблем брать вещи с высоко расположенных полок. Задвигаемые под кровать ящики – это практичные места для хранения вещей для занятий спортом и хобби, при этом такие ящики можно приобрести всего за несколько евро.

5. Освещение для учебы и создания настроения

ФОТО: Ikea

Помимо общего освещения комнаты, важно наличие локального освещения, которое позволяет направить свет именно туда, где ребенок нуждается в нем в данный момент. Проявите творческий подход и воспользуйтесь возможностями для создания уютной атмосферы: мягкий приглушенный свет, сезонные световые украшения и стильные меняющие цвет светодиодные полоски. Подросткам, которым нравится делать уроки то за столом, то в кровати, хорошо подойдет переносная лампа стоимостью несколько евро, которую можно прикрепить, например, к полке или прямо к учебнику.

6. Проведение досуга

Supporting image – Textiles from above, rug, decoration cushions ФОТО: Ikea

В комнате подростка должно быть достаточно пространства не только для него самого, но и для его друзей. Когда друзья придут в гости, с помощью легких и гибких сидений, мягкого приятного ковра и дополнительных подушек можно создать замечательное место для проведения досуга. Гибкие решения хорошо подходят для того, чтобы адаптировать комнату для разных занятий – будь то вечеринка, турнир по настольным играм, танцы или что-то другое.

7. Место для домашнего животного

ФОТО: Ikea