«Катастрофа, сравнимая с Чернобылем»: как на русском крайнем севере строят самую большую свалку в Европе

Почему московский неотсортированный мусор собираются складировать на крайнем севере, что делают местные жители, чтобы не допустить загрязнения региона и как строительство полигона отразится на мировой экологии — об этом в эксклюзивном материале Rus.Postimees рассказала активистка из Архангельской области Оксана Владыка.
Что происходит
Около года на границе Архангельской области и Республики Коми строится самый большой мусорный полигон в Европе. По одним источникам, он займет 3000 гектаров, по другим — 5000. Мусор везут из российской столицы. В 2012 году губернатор Орлов подписал рамочное соглашение с Москвой о вывозе московского мусора.
Это один из 20 полигонов для завоза чужого мусора. И если у правительства Москвы получится авантюра с Шиесом, то и все остальные полигоны также будут построены. Это помимо тех муниципальных полигонов внутреннего пользования, которые планируются.
Полигон предлагался нескольким областям. Например, его предлагали республике Коми, но стороны не сошлись в цене. Губернатор Орлов демонстрировал как свое достижение, что он за 10,5 миллиарда привел в Архангельскую область инвестиционный проект. Другие отказались, а он отхватил денежный кусок для Архангельской области.
Почему крайний север? Выбиралось место с точки зрения логистики, чтобы рядом были железнодорожные пути и можно было увозить мусор подальше от населенных пунктов. Стройку в июле 2018 года случайно обнаружили охотники. Они проходили мимо реки и увидели, что там что-то строится. С августа того же года начались народные волнения. Первый митинг прошел в 20-х числах октября.
Как реагируют местные жители
На станции Шиес организован бессрочный протест. Приезжают люди со всей страны, но в основном это жители Архангельской области и Республики Коми. Разбит городок: люди живут в палатках, строят времянки с печками, жгут костры. Все привозят сами — одежду, средства гигиены, стройматериалы. Раньше до станции протестующие добирались на поездах. С 25 июня на ж/д станции Шиес пассажирские поезда больше не останавливаются. Сейчас полиция, сотрудники РЖД, технопарка и сотрудники частного охранного предприятия «Гарант безопасности» добираются туда на рабочем поезде.
«Мы провели очень много митингов. Организованы единые дни протеста: 22 октября, 2 декабря, 3 февраля, 7 апреля, 19 мая, 22 сентября. Протест 7 апреля получился несогласованным. Собралось около 8000 человек, но полиция, конечно, говорила, что на него пришло не больше 2300. Все это время мы требовали отставки губернатора, прекратить строительство мусорного полигона на Шиесе, поднималась политическая повестка. Мы отправляли письма, петиции, заявления в адрес президента», - рассказывает Владыка.
Муниципальное образование «Урдомское» недавно обратилось в суд. Десятого декабря будет финальное судебное заседание. Протестующие рассчитывают признать полигон на Шиесе самовольным объектом капитальной постройки, подлежащим сносу. В настоящее время не опубликовано ни проекта, ни инженерных изысканий. Не было общественных слушаний и государственной экспертизы. И это незаконное строительство благодаря усилиям простых людей сейчас остановилась.
Инициативная группа граждан неоднократно собиралась с требованием о проведении референдума. Основной вопрос — запрет на ввоз чужого мусора в Архангельскую область, который областное собрание депутатов и губернатор не пропустили, был обжалован в суде. 25 апреля 2019 года протестующие против свалки это дело выиграли. Это было сенсационный случай. Но 25 июня Верховный суд РФ отменил решение, хотя оно было абсолютно законным. «Почему нельзя было допустить проведение референдума? У нас в РФ не было ни одного референдума, который был бы инициирован народом. Все референдумы спускают сверху», - считает Владыка.
Как на протесты реагирует власть
23 октября состоялся прорыв бензовозов через блокпосты на станцию Шиес. За несколько дней до этого в Коми прилетел представитель президента по северо-западному округу. После этого (то ли для строительства, то ли для поддержания инфраструктуры полигона — прим. авт.) повезли бензовозы. Их сопровождал заместитель министра Коми, омоновцы, ДПС-ники, росгвардейцы — всего человек 70. Они это делали утром: в 4 утра везли опасный груз без сопровождающих документов и путевых листов.
Утром в Урдоме (ближайшем населенном пункте от станции Шиес) отключили электричество и интернет. Кто противостоял всей этой армии? Пять человек и маленькая хрупкая женщина, которая снимала все это на видео. Это были большие репутационные риски для власти. Омоновцы из Коми приехали в Архангельскую область, чтобы перевозить опасный груз, который должен перевозиться согласно определенным правилам, которые никто не соблюдал.
«Стратегии относительно Шиеса у власти нет: нет ни плана А, ни плана Б, ни плана В. Фактически против нас выставлен весь государственный аппарат. Бензовозы, которые прорываются через блокпосты на станцию Шиес, сопровождает полиция. ОМОН регулярно приезжает на станцию, чтобы показать, кто здесь власть. Суды штампуют постановления по штрафам. Только за митинг 7 апреля на нас собрано 2 миллиона штрафов. Люди скидываются, и мы коллективно их оплачиваем. Но денег все равно не хватает. Мы оказываемся виноватыми во всем», - констатирует Владыка.
Последствия строительства полигона
Станция Шиес находится в болотистой местности. Воды из этих болот стекают в реку Вычегда, река Вычегда впадает в северную Двину, Двина впадает в Баренцево море, оттуда вода попадает в Северный Ледовитый океан. Ученые подсчитали, что вода из болот дойдет до Архангельска за шесть дней. «За неделю загрязненная вода дойдет до моря, а затем и до океана. Последствия для экологии будут страшные. Тот московский мусор, который собираются привозить на станцию Шиес — несортированные, перемолотые до мелких фракций, упакованные по требованию РЖД в пластиковые брекеты отходы, которые сдаются на вечное хранение под открытым небом. Пленка транспортировочная. За пару месяцев погодные условия и птицы превратят ее в ничто. И вот эти неотсортированные перемолотые отходы (еда, памперсы, градусники) будут лежать здесь. Объем мусора согласно проектной документации 1 миллион 300 тысяч тонн в год, расположенные на территории 3000-5000 гектаров. Все леса будут вырублены. Экология в этом месте будет разрушена навсегда. Сейчас вырублено порядка 40-50 гектаров. Возбуждено уголовное дело. Но, разумеется, никто не найден: кто там рубил, кто виновен, все это тайна, покрытая мраком», - говорят протестующие.
Они утверждают, что показанные им материалы, где обещают выложить дно свалки в несколько слоев, чтобы отходы не проникли в почву, — это ерунда. «Все будет попадать в почву, почва — это болото, а болота идут в реки. Будет поражена территория Архангельской области, Карелии, Коми, Вологодской область и т.д. Предугадать ущерб невозможно, потому что это катастрофа, вероятно сравнимая только с Чернобылем. Если принять во внимание, что рядом находятся льды Северного Ледовитого океана, то последствия будут страшными. Загрязненный лед ведь быстрее тает, и может начаться непредвиденное неостановимое таяние ледников», - считает Владыка.
По ее мнению, власть думает только о деньгах и своих должностях. «О последствиях они не думают, и с народом никто не говорит. Эко-активисты занимаются исследованиями, но против них возбуждают дела, - говорит активистка. - Для меня тоже придумали статью, по которой обещают от двух до шести лет. Дело пока не возбудили, но слово "пока" здесь ключевое».