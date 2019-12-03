«Катастрофа, сравнимая с Чернобылем»: как на русском крайнем севере строят самую большую свалку в Европе

Как на протесты реагирует власть

23 октября состоялся прорыв бензовозов через блокпосты на станцию Шиес. За несколько дней до этого в Коми прилетел представитель президента по северо-западному округу. После этого (то ли для строительства, то ли для поддержания инфраструктуры полигона — прим. авт.) повезли бензовозы. Их сопровождал заместитель министра Коми, омоновцы, ДПС-ники, росгвардейцы — всего человек 70. Они это делали утром: в 4 утра везли опасный груз без сопровождающих документов и путевых листов.

Утром в Урдоме (ближайшем населенном пункте от станции Шиес) отключили электричество и интернет. Кто противостоял всей этой армии? Пять человек и маленькая хрупкая женщина, которая снимала все это на видео. Это были большие репутационные риски для власти. Омоновцы из Коми приехали в Архангельскую область, чтобы перевозить опасный груз, который должен перевозиться согласно определенным правилам, которые никто не соблюдал.

«Стратегии относительно Шиеса у власти нет: нет ни плана А, ни плана Б, ни плана В. Фактически против нас выставлен весь государственный аппарат. Бензовозы, которые прорываются через блокпосты на станцию Шиес, сопровождает полиция. ОМОН регулярно приезжает на станцию, чтобы показать, кто здесь власть. Суды штампуют постановления по штрафам. Только за митинг 7 апреля на нас собрано 2 миллиона штрафов. Люди скидываются, и мы коллективно их оплачиваем. Но денег все равно не хватает. Мы оказываемся виноватыми во всем», - констатирует Владыка.

Последствия строительства полигона

Станция Шиес находится в болотистой местности. Воды из этих болот стекают в реку Вычегда, река Вычегда впадает в северную Двину, Двина впадает в Баренцево море, оттуда вода попадает в Северный Ледовитый океан. Ученые подсчитали, что вода из болот дойдет до Архангельска за шесть дней. «За неделю загрязненная вода дойдет до моря, а затем и до океана. Последствия для экологии будут страшные. Тот московский мусор, который собираются привозить на станцию Шиес — несортированные, перемолотые до мелких фракций, упакованные по требованию РЖД в пластиковые брекеты отходы, которые сдаются на вечное хранение под открытым небом. Пленка транспортировочная. За пару месяцев погодные условия и птицы превратят ее в ничто. И вот эти неотсортированные перемолотые отходы (еда, памперсы, градусники) будут лежать здесь. Объем мусора согласно проектной документации 1 миллион 300 тысяч тонн в год, расположенные на территории 3000-5000 гектаров. Все леса будут вырублены. Экология в этом месте будет разрушена навсегда. Сейчас вырублено порядка 40-50 гектаров. Возбуждено уголовное дело. Но, разумеется, никто не найден: кто там рубил, кто виновен, все это тайна, покрытая мраком», - говорят протестующие.

Они утверждают, что показанные им материалы, где обещают выложить дно свалки в несколько слоев, чтобы отходы не проникли в почву, — это ерунда. «Все будет попадать в почву, почва — это болото, а болота идут в реки. Будет поражена территория Архангельской области, Карелии, Коми, Вологодской область и т.д. Предугадать ущерб невозможно, потому что это катастрофа, вероятно сравнимая только с Чернобылем. Если принять во внимание, что рядом находятся льды Северного Ледовитого океана, то последствия будут страшными. Загрязненный лед ведь быстрее тает, и может начаться непредвиденное неостановимое таяние ледников», - считает Владыка.