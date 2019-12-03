Райнер Вакра: центристы вместо выполнения обещания повышают стоимость проезда в столичном общественном транспорте

«На выборах в Рийгикогу они черным по белому пообещали предоставить всем возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом Таллинна. На самом же деле вместо этого они повышают стоимость проезда. Как память может быть такой короткой?» – удивляется депутат городского собрания Таллинна и подчеркивает, что социал-демократы много раз вносили в производство горсобрания проект, предлагающий сделать столичный общественный транспорт бесплатным для всех пассажиров.

„Если мы хотим, чтобы Таллинн стал действительно зеленой столицей, то мы должны стремиться к тому, чтобы общественным транспортом также пользовались туристы и гости столицы. Пришло время сделать сеть общественного транспорта более простой и логичной, и прекратить дорогостоящее cодержание билетной системы и контролеров», – отметил Вакра.

По его словам, муниципальную полицию нужно освободить от обязанности ловить зайцев, вместо этого она могла бы заняться, например, наведением порядка в столичном таксоизвозе.

«Решение об отмене платы за проезд в общественном транспорте принимает городское собрание, и поэтому мы еще раз подадим соответствующий проект. Надеюсь, что центристы в этот раз выполнят свое предвыборное обещание», – подчеркнул депутат горсобрания и председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Райнер Вакра.