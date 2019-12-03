Галерея: полиция обнаружила в ходе рейда автомобилистов, не поменявших шины

Глава патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн сказал, что результаты рейда были как положительными, так и отрицательными. «В нашем климате мы должны быть готовы к тому, что ливень внезапно сменяется снегопадом, и дороги покрывает незаметный черный лед. Рад, что большинство водителей ездили на машинах с зимними шинами. Однако заставляет задуматься тот факт, что четыре из 100 автомобилей ездят на летних шинах», - сказал он.