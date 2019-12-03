Галерея: полиция обнаружила в ходе рейда автомобилистов, не поменявших шины

Хотя наступила зима и дорожные условия стали сложными, проведенный в Таллинне полицейский рейд показал, что, несмотря на запрет, по дорогам по-прежнему ездят автомобили с летними шинами, передает Postimees.
Сегодня в Таллинне около Певческого поля полицейские проверили, установлены ли на колесах автомобилей зимние шины.
Глава патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн сказал, что результаты рейда были как положительными, так и отрицательными. «В нашем климате мы должны быть готовы к тому, что ливень внезапно сменяется снегопадом, и дороги покрывает незаметный черный лед. Рад, что большинство водителей ездили на машинах с зимними шинами. Однако заставляет задуматься тот факт, что четыре из 100 автомобилей ездят на летних шинах», - сказал он.
Полиция напоминает, что использование зимних шин является обязательным с 1 декабря до 1 марта. Минимальная глубина рисунка протектора должна составлять 3 мм.