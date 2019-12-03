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Omniva в преддверии праздников обратилась к жителям Эстонии с предупреждением

Посылочные автоматы Omniva. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kris Süld

Руководитель сектора посылочных услуг Omniva Андре Вескимейстера напомнил в эфире передачи Terevisioon, что если вы будете заказывать посылку к Рождеству из третьих стран, в том числе из Китая, она может уже не прийти к празднику.

«Все зависит от того, откуда заказываете: если из Эстонии - нет проблем, из ЕС - тоже. Если же вы заказываете из третьих стран, например, из Китая, то заказ посылки сопряжен с очень большим риском того, что посылка не придет вовремя. То же относится к американским интернет-магазинам. В то же время есть возможность воспользоваться курьерской услугой, что более надежно, дорого и быстро», - сказал Вескимейстер.

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