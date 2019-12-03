Увольнение Ярвика и Леметти обойдется в 100 000 евро

Освободивший должность в прошлый понедельник министр сельской жизни Март Ярвик получит компенсацию, которая составила примерно 39 000 евро. Ушедший с поста в тот же день канцлер Иллар Лемметти получит около 40 000 евро.

Таким образом освобождение от должностей Леметти и Ярвика обошлось в 80 000 евро (брутто), а вместе с социальным налогом - более 100 000 евро.

Советника отдела по связям с общественностью Министерства сельской жизни Анне-Лийси Мяндметс пояснила, что Ярвик получит основную зарплату в размере 4244,38 евро, а также плату за представительство - 848,87 евро. Кроме того Ярвик получит компенсацию за 14 календарных дней отпуска в размере 2430,68 евро и компенсацию в размере шести окладов министра - 31 458,36 евро. Премия министру не назначалась.