Вт, 3.12.2019
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Увольнение Ярвика и Леметти обойдется в 100 000 евро

Март Ярвик.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Освобождение от должности министра сельской жизни Марта Ярвика и канцлера Иллара Леметти будет стоить Министерству сельской жизни почти 100 000 евро, передает Postimees.

Освободивший должность в прошлый понедельник министр сельской жизни Март Ярвик получит компенсацию, которая составила примерно 39 000 евро. Ушедший с поста в тот же день канцлер Иллар Лемметти получит около 40 000 евро.

Таким образом освобождение от должностей Леметти и Ярвика обошлось в 80 000 евро (брутто), а вместе с социальным налогом - более 100 000 евро.

Советника отдела по связям с общественностью Министерства сельской жизни Анне-Лийси Мяндметс пояснила, что Ярвик получит основную зарплату в размере 4244,38 евро, а также плату за представительство - 848,87 евро. Кроме того Ярвик получит компенсацию за 14 календарных дней отпуска в размере 2430,68 евро и компенсацию в размере шести окладов министра - 31 458,36 евро. Премия министру не назначалась.

Леметти получит три компенсации. Компенсацию за отпуск - 9020,08 евро. Затем компенсацию по уходу с должности в размере шести окладов канцлера - 28 312,5 евро, также компенсацию в размере 3133,32 евро за несоблюдение срока уведомления об освобождении от должности. Общая брутто-сумма составляет 40 465,9 евро.

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