Суд частично удовлетворил ходатайство предприятия M.V. Wool

Административный суд решил, что предписание VTA в его полном объеме относительно прекращения производства компанией M.V.Wool не обосновано.

Суд удовлетворил ходатайство M.V Wool в части, касающейся запасов на складах купленного сырья. Относительно остальной части ходатайства суд считает, что в данной ситуации важнее всего защита здоровья народа, особенно с учетом того, что ходатай не доказал, что не было явного риска для здоровья человека.

Что касается фасованного закупленного сырья, то суд постановил предоставить правовую защиту на определенных условиях. Это означает, что M.V.Wool сможет удалить имеющееся на складе сырье при условии, что оно находится в оригинальной упаковке и на том же самом складе нет открыто хранящейся продукции M.V.Wool, которая может быть заподозрена в том, что заражена листериями.

Вывоз груза может быть осуществлен под контролем VTA, и у VTA есть право проконтролировать безопасность продукции. Цель этих мер состоит в том, чтобы гарантировать, что только продукты, которые не были перемещены из хранилища сырья/морозильного отделения в другие помещения компании и относительно которых нет оснований подозревать возможное заражение штаммом листерии ST1247. В остальном суд не удовлетворил ходатайство о первичной правовой защите.

Суд пояснил, что позиция предписания VTA заключается в том, что существует риск для здоровья общества, если заявитель будет продолжать работать на участках, перечисленных в предписании.

Тем самым в этом случае защита общественного здоровья перевешивает заинтересованность заявителя в осуществлении экономической деятельности и, следовательно, не может быть разрешено временное продолжение работы. По оценке суда также недостаточно убедительно и утверждение, что на заводе полностью исключено перекрестное загрязнение наразных участках производства.

Суд подчеркнул, что применение первичной правовой защиты от предписания

применение временной помощи не решено окончательно до результатов основного разбирательства, то подтверждения изложенных в предписании фактов и законности предписания. Это только временное решение, которое действует до конца судебного разбирательства.

Кроме того, на основании этого постановления суд принял жалобу в производство и постановил, что она будет рассмотрена в устной форме. Слушание состоится 16 декабря.

Постановление может быть частично обжаловано в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.

Из-за неоднократно обнаруженной в продукции и помещениях M.V. Wool опасной бактерии листерии на прошлой неделе департамент предписал прекратить производство на заводах компании в волости Харку и Вихтерпалу, а также уничтожить всю продукцию на складах, стоимость которой оценивается в 2 млн евро.

По оценке предприятия, остаются непонятными причины, по которым нужно уничтожать продукцию, куда листерия не могла попасть даже теоретически.