По следам скандала: глава PRIA нарушил молчание

Гендиректор PRIA Яан Каллас сказал, что до Марта Ярвика ни один министр не требовал детальной информации об уголовных делах. Цель этой практики - избежать риска коррупции, передает Postimees.
- Бывший министр Ярвик и его советник пытались вмешаться в производства PRIA?
- Это темы, на которые я не могу говорить из-за действующего обязательства хранить молчание.
- Соответствует ли действительности, что как только Майдо Пайо заступил в должность, он потребовал у PRIA предоставить материалы всех уголовных дел?
- Да, он выразил такое желание во время визита, когда они в первый раз приехали с министром. Здесь нет никакой тайны.
- Как вы на это отреагировали?
- Не отреагировал.
- Это обычная практика, что министр выражает PRIA подобные пожелания?
- До сих пор так не было.
- Это было необычно?
- Для нас, да, это было в первый раз.
- Почему министры обычно не делают подобных запросов?
- Потому что с точки зрения обращения с деньгами Европейской комиссии налоговое агентство PRIA - независимое учреждение и это ее рабочий процесс.
- Это обычная практика для избежания риска коррупции.
- Да.
- Вы согласны с тем, что министр и его советник пренебрегли этим хорошим обычаем?
- Не мое дело быть согласным. Это оценивают другие люди.
- Вы поняли, почему они так поступают?
- Объяснения не было и не понял.
- Вы сочли нужным кому-то сообщить об этом? Забить тревогу?
- Нет. И о запросе тех уголовных дел не счел нужным в тот раз никому сообщать.
- Вам предоставили запрос, который был в противоречии с хорошим обычаем, установленным для избежания риска коррупции. Почему вы никому не сообщили?
- Я просто не отреагировал на это желание и не передал им 23 уголовных дела.
- Затем в августе было собрание, в котором участвовали вы, министр, его советник и представители Союза земледельцев. Вы согласны, что министр и его советник попытались повлиять на вас? Чтобы вы были мягче в уголовных делах, касающихся конкретных предпринимателей?
- Да, касательно собрания шестого августа мной подписан договор о неразглашении, и это комментировать я не могу.
- А это собрание проходило?
- Да, меня вызвали из отпуска, и я пошел на собрание.
- Вы можете сказать, что вы сказали на этом собрании?
- Я говорил о том, как работает и действует PRIA, и как хорошо справляет со своей работой.
- На вас оказывали давление?
- Я не смогу дать ответ. Я обязан молчать.
- Перед кем?
- Перед компетентными органами.
- И этот орган?
- Это вы должны выяснить сами.
- Теперь один министр ушел в отставку из-за этого скандала. Может, немного расскажите общественности, что, по вашему мнению, произошло. На вас пытались повлиять?
- Пусть те, чья задача - говорить, сделают это, когда наступит правильное время.
- Освобождение министра Ярвика от должности было верным шагом?
- Не знаю. Я его не освобождал и на работу не принимал. Не в моей компетенции оценивать, верный был шаг или неверный.
- Ваше сотрудничество шло успешно?
- Да, это я должен сказать, что сотрудничество с министром Ярвиком шло успешно.
- Упреки в адрес PRIA были оправданы?
- Мне министр Ярвик не сделал ни одного упрека.
- А от общественности вы подобные упреки получали?
- Да, я читал и слышал эти упреки, но конкретно от него никогда не слышал ни одного упрека.
- Хорошо, о шестом августе мы говорить не можем. А том, что происходило на том собрании, вы кому-то сообщили?
- Мы говорили об этом с государственным госсекретарем.
- О чем именно?
- О происходившем на собрании.
- Каким был ответ или пожелание госсекретаря? Что следовало предпринять?
- Это вы должны у него спрашивать, что он предпринял или посоветовал предпринять.
- Договор о неразглашении относится и к встрече с госсекретарем?
- Да.