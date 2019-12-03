НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения России

Польша и страны Балтии могут рассчитывать на военную помощь НАТО, если Россия нападет на них. Разместив своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс посылает "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря. "Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь альянс", - сказал Столтенберг, передает Deutsche Welle.