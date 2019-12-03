Вт, 3.12.2019
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  • Хутор спасло своевременное обращение за помощью

Хутор спасло своевременное обращение за помощью

Пожарная машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jürgen Puistaja

В волости Пыльва, деревня Адисте, сегодня после полудня загорелась баня, быстро прибывшие на место спасатели потушили ее, передает Lõuna-Eesti Postimees.

По данным дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, около трех часов дня загорелась надворная постройка хуторского комплекса, где находились гараж и баня. Благодаря тому, что к спасателям вовремя обратились, огонь был быстро взят под контроль и пострадала только баня.

На вызов отреагировали спасательная команды из Пыльва, Ряпина и Выру, а также вспомогательная команда из Вынну.

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