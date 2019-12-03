Хутор спасло своевременное обращение за помощью

По данным дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, около трех часов дня загорелась надворная постройка хуторского комплекса, где находились гараж и баня. Благодаря тому, что к спасателям вовремя обратились, огонь был быстро взят под контроль и пострадала только баня.