Хутор спасло своевременное обращение за помощью

В волости Пыльва, деревня Адисте, сегодня после полудня загорелась баня, быстро прибывшие на место спасатели потушили ее, передает Lõuna-Eesti Postimees.
По данным дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, около трех часов дня загорелась надворная постройка хуторского комплекса, где находились гараж и баня. Благодаря тому, что к спасателям вовремя обратились, огонь был быстро взят под контроль и пострадала только баня.
На вызов отреагировали спасательная команды из Пыльва, Ряпина и Выру, а также вспомогательная команда из Вынну.