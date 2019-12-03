Мигранты пообещали петербуржцу 10 тысяч евро за перевод через границу в ЕС и пришли к бутафорским столбам

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во вторник, в минувший четверг в Выборгском районе области задержали четверых выходцев из Южной Азии и их сопровождающего, гражданина одной из стран СНГ. Установлено, что иностранцы за денежное вознаграждение договорились о незаконном пересечении государственной границы РФ с Финляндской Республикой. За "услугу" гражданин СНГ, вызвавшийся проводником, должен был получить более 10 тыс. евро, следует из сообщения.

При этом мужчина не планировал на самом деле выполнять обязательство. Он изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к ним и повел мигрантов.

Согласно информации пограничной пресс-службы, путь южноазиатских граждан из северной столицы в Финляндию был сложным: сначала проводник вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, далее был "марш-бросок" вокруг одного из озер Выборгского района. Затем мигранты прибыли в лес к месту назначения - "российско-финляндской границе". Сопровождающий взял в дорогу надувную лодку - как он объяснил, "на всякий случай".

"Невероятные приключения иностранцев в ночной тиши выборгских лесов закончились решением Выборгского районного суда о признании четырех граждан одной из стран Южной Азии виновными в совершении административного правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ - ИФ) с назначением каждому наказания в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении проводника возможно возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество". "Несостоявшиеся нарушители границы были бы этому несказанно рады, искренне надеясь, что когда-нибудь вернут свои деньги", - заключили в погрануправлении.