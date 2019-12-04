Ратас прокомментировали условие Эрдогана по обороне стран Балтии

«Все члены альянса защищены, - написал в фейсбуке премьер-министр Юри Ратас. - Является совершенно нормальным и обычным, что вместе с союзниками по НАТО мы регулярно пересматриваем наши планы и обновляем их. Если брать отдельно, то у нас нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для нашего региона».

«Мы вместе с другими странами нашего региона и остальными союзниками работаем над тем, чтобы обновленные оборонные планы были одобрены. Если такая возможность представится, я готов и в рамках встречи лидеров НАТО вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши встретиться с президентом Турции и обсудить вопрос оборонных планов»,- пишет глава правительства Эстонии.