Ратас прокомментировали условие Эрдогана по обороне стран Балтии

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, у Эстонии нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для региона.
«Все члены альянса защищены, - написал в фейсбуке премьер-министр Юри Ратас. - Является совершенно нормальным и обычным, что вместе с союзниками по НАТО мы регулярно пересматриваем наши планы и обновляем их. Если брать отдельно, то у нас нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для нашего региона».
«Мы вместе с другими странами нашего региона и остальными союзниками работаем над тем, чтобы обновленные оборонные планы были одобрены. Если такая возможность представится, я готов и в рамках встречи лидеров НАТО вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши встретиться с президентом Турции и обсудить вопрос оборонных планов»,- пишет глава правительства Эстонии.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии. Перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Лондоне Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши. Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.