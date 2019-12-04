Урмас Сыырумаа намерен повторно баллотироваться на пост председателя ЭОК

Председатель Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа подтвердил свое намерение баллотироваться на новый срок, пишет Rus.ERR.
Выборы главы организации пройдут 15 апреля на общем съезде комитета.
Сырумаа, который на выборах 2016 года с преимуществом в один голос опередил нынешнего премьер-министра Юри Ратаса, заявил о намерении остаться на второй срок на состоявшемся накануне в Таллинне собрании представителей Эстонского олимпийского комитета.
Помимо Урмаса Сыырумаа желание побороться за пост председателя олимпийского комитета высказал также предприниматель и тренер по легкой атлетике Яанус Крийск.