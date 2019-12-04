Урмас Сыырумаа намерен повторно баллотироваться на пост председателя ЭОК

Сырумаа, который на выборах 2016 года с преимуществом в один голос опередил нынешнего премьер-министра Юри Ратаса, заявил о намерении остаться на второй срок на состоявшемся накануне в Таллинне собрании представителей Эстонского олимпийского комитета.