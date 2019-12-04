Андрей, сын Андрея: «Без творчества Тарковский погиб бы»

«Об Андрее Тарковском снято много фильмов и написано много книг, – говорит он. – Рассуждений и теорий немало, а вот личность Тарковского, как ни странно, стали забывать: что он сам думал, чем жил, что его волновало. Поэтому я и решил снять фильм, в котором зритель встречался бы с художником без посредников. "Кино как молитва" строится на монологе отца, на аудиозаписях его лекций и интервью – и еще на стихах моего деда, которые читает сам Арсений Тарковский. Все-таки поэтика сына тесно связана с поэтикой отца...»

Невозможное вечное возвращение

– Не я один обратил внимание на то, что в вашем фильме еле представлен «Солярис»...

– Несколько кадров из «Соляриса» есть в части, посвященной природе и дому. Мне всегда казалось, что «Солярис» – о земле, о доме, что это не фантастика о космосе. Отец сам говорил: он хотел, чтобы действие всё происходило на Земле – но Станислав Лем, автор романа «Солярис», не позволил. «Солярис» был для отца попыткой посмотреть из космоса на землю, не наоборот. Не зря Лем сказал: «В этом фильме больше Достоевского, чем меня». Он вообще обиделся на отца, потому что в «Солярисе» было так мало фантастики. Но для отца фантастика была лишь поводом, чтобы сказать о чем-то, о чем в те времена было сложно говорить напрямую. Отсюда и «Сталкер», и «Солярис», сюжеты, которые давали некую творческую свободу и позволяли отцу иносказательно выражать какие-то идеи.

Вот я и связал «Солярис» с идеей дома, с деревенским домом отца в поселке Мясной. Он никогда там не снимал, кстати говоря, боялся, что место будет осквернено. Но если посмотреть кадры «Соляриса», эти дома почти идентичны. Этот же дом воссоздан в «Ностальгии» по кадрам, которые отец до отъезда снимал «поляроидом» в Мясном.

– Как я понимаю, идея «Кино как молитва» в том, что Андрей Тарковский был родом из детства – и детство повлияло на всю его жизнь.

– Отец и сам говорил: художник формируется детством и потом всю жизнь им питается и им живет. А у отца ведь было удивительное, замечательное детство. Слава богу, сохранились фотохроники Льва Горнунга, друга Арсения. Именно по ним отец снимал «Зеркало», даже костюмы взяты с этих фотографий. Это, кажется, единственный случай, когда отец работал с архивным материалом и непосредственно по нему восстанавливал кадры.

– Особенно поражает фотография матери, которая сидит на плетне и курит, – в точности как героиня Тереховой в «Зеркале».