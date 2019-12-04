Каймар Кару: интерес со стороны России к э-резидентству был предсказуем

Согласно статистике, украинские э-резиденты создали в Эстонии больше всех предприятий – 873. По числу э-резидентов украинцы занимают третью строчку – 3916 человек. Э-резиденты из России открыли 752 предприятия, что является третьим показателем. Российских э-резидентов насчитывается 4283, что является вторым показателем. Также обе страны входят в число лидеров по использованию стартап-визы.

«В случае с Россией можно говорить о предсказуемом результате, поскольку речь идет о соседнем государстве с взаимными экономическими и предпринимательскими интересами. С Украиной также идет активное сотрудничество в сфере предпринимательства и политических связей, поэтому данные показатели были ожидаемы», пояснил министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару.

По словам министра, в обоих случаях для Эстонии идет речь о предпринимателях, которые хотят вести свою деятельность прозрачно. Также у них схожие интересы.

«Правила и проводимые проверки – одинаковые для всех. Поэтому у нас нет причин считать, что представитель какой-то страны, получивший э-резидентство или стартап-визу, хуже или лучше гражданина какой-то другой страны», - сказал Кару.