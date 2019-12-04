Департамент статистики: расходы на науку в Эстонии выросли

Расходы на научно-исследовательскую деятельность и развитие в Эстонии в прошлом году выросли и составили 365,6 миллионов евро, что на пятую часть больше, чем годом раньше, сообщила в среду пресс-служба Департамента статистики.
По данным Департамента статистики, в 2018 году рост расходов на научно-исследовательскую деятельность в некоторой степени был ожидаем, поскольку в 2017 году начался новый период финансирования со стороны структурных фондов, и это влияние ощущалось также и в прошлом году. Расходы увеличились во всех сферах, но прежде всего в сфере высшего образования, где в сравнении с предыдущим годом рост составил 35%. Увеличился также вклад в научно-исследовательскую деятельность со стороны предпринимательского сектора, расходы которого составили в целом 155 миллионов евро – это на 8% больше, чем в прошлом году.
Как и в 2017 году, рост расходов на научно-исследовательскую деятельность в прошлом году продолжился прежде всего в результате инвестиций. Объём инвестиций увеличился в целом на 46%, при этом значительно – как в сфере высшего образования, так и в государственном секторе. Однако в секторе предпринимательства и частном некоммерческом секторе инвестиции уменьшились. Расходы на рабочую силу, составляющие в расходах на научно-исследовательскую деятельность более половины, увеличились по сравнению с прошлым годом на 13%. Исключением стал государственный сектор, в котором расходы на рабочую силу снизились на 8%.
В 2018 году из государственного бюджета на расходы научно-исследовательской деятельности поступило 156 миллионов евро, или 43%. К государственным средствам относятся также дотации Европейского союза, которые выделяются через госбюджет и поэтому классифицируются как полученные от государства. Преобладающая часть (70%) выделенных из госбюджета средств была направлена в сферу высшего образования. Доля государственных денег в расходах частного сектора на научно-исследовательскую деятельность и развитие составила 6%.
Индекс интенсивности научно-исследовательской деятельности в Эстонии отражает соотношение ее расходов к ВВП. В 2018 году этот индекс составил 1,4. В рейтинге государств Евросоюза Эстония находится, по первоначальным данным, на 13-м месте. По сравнению с 2017 годом, позиция Эстония улучшилась в два раза. Вероятно, при нынешнем темпе роста будет сложно достичь цели увеличить к 2020 году долю расходов на научно-исследовательскую деятельность до 3% от ВВП.