Департамент статистики: расходы на науку в Эстонии выросли

По данным Департамента статистики, в 2018 году рост расходов на научно-исследовательскую деятельность в некоторой степени был ожидаем, поскольку в 2017 году начался новый период финансирования со стороны структурных фондов, и это влияние ощущалось также и в прошлом году. Расходы увеличились во всех сферах, но прежде всего в сфере высшего образования, где в сравнении с предыдущим годом рост составил 35%. Увеличился также вклад в научно-исследовательскую деятельность со стороны предпринимательского сектора, расходы которого составили в целом 155 миллионов евро – это на 8% больше, чем в прошлом году.

Как и в 2017 году, рост расходов на научно-исследовательскую деятельность в прошлом году продолжился прежде всего в результате инвестиций. Объём инвестиций увеличился в целом на 46%, при этом значительно – как в сфере высшего образования, так и в государственном секторе. Однако в секторе предпринимательства и частном некоммерческом секторе инвестиции уменьшились. Расходы на рабочую силу, составляющие в расходах на научно-исследовательскую деятельность более половины, увеличились по сравнению с прошлым годом на 13%. Исключением стал государственный сектор, в котором расходы на рабочую силу снизились на 8%.

В 2018 году из государственного бюджета на расходы научно-исследовательской деятельности поступило 156 миллионов евро, или 43%. К государственным средствам относятся также дотации Европейского союза, которые выделяются через госбюджет и поэтому классифицируются как полученные от государства. Преобладающая часть (70%) выделенных из госбюджета средств была направлена в сферу высшего образования. Доля государственных денег в расходах частного сектора на научно-исследовательскую деятельность и развитие составила 6%.