Ср, 4.12.2019
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Балтийские фермеры вновь пожаловались в Брюсселе на нечестную конкуренцию

Фермеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Сельскохозяйственные организации стран Балтии вновь требуют от Брюсселя равного отношения к эстонским, латвийским и литовским аграриям при распределении прямых платежей в соответствии с общей сельскохозяйственной политикой ЕС на период с 2021 по 2027 год, пишет Rus.ERR.

В публичном обращении к президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента подчеркивается, что уровень сельскохозяйственных субсидий фермерам странах Балтии был самым низким в сообществе с момента вступления этих стран в Европейский союз в 2004 году, достигнув лишь 54-60% от среднего уровня за последние годы. 

В то же время из-за климатических условий производственные расходы в этих странах существенно выше средних по ЕС. 

Аналогичные требования аграрии стран Балтии регулярно выдвигали европейским властям и прежде, более того, несколько раз они на тракторах приезжали в Брюссель, устраивая демонстрации,

Нынешнее обращение обусловлено тем, что 1 декабря сменилось руководство институтов Евросоюза, а 12 декабря пройдет заседание Европейского совета.

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