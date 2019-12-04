Балтийские фермеры вновь пожаловались в Брюсселе на нечестную конкуренцию

Сельскохозяйственные организации стран Балтии вновь требуют от Брюсселя равного отношения к эстонским, латвийским и литовским аграриям при распределении прямых платежей в соответствии с общей сельскохозяйственной политикой ЕС на период с 2021 по 2027 год, пишет Rus.ERR.
В публичном обращении к президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента подчеркивается, что уровень сельскохозяйственных субсидий фермерам странах Балтии был самым низким в сообществе с момента вступления этих стран в Европейский союз в 2004 году, достигнув лишь 54-60% от среднего уровня за последние годы.
В то же время из-за климатических условий производственные расходы в этих странах существенно выше средних по ЕС.
Аналогичные требования аграрии стран Балтии регулярно выдвигали европейским властям и прежде, более того, несколько раз они на тракторах приезжали в Брюссель, устраивая демонстрации,
Нынешнее обращение обусловлено тем, что 1 декабря сменилось руководство институтов Евросоюза, а 12 декабря пройдет заседание Европейского совета.