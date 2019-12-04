Балтийские фермеры вновь пожаловались в Брюсселе на нечестную конкуренцию

В публичном обращении к президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента подчеркивается, что уровень сельскохозяйственных субсидий фермерам странах Балтии был самым низким в сообществе с момента вступления этих стран в Европейский союз в 2004 году, достигнув лишь 54-60% от среднего уровня за последние годы.

В то же время из-за климатических условий производственные расходы в этих странах существенно выше средних по ЕС.

Аналогичные требования аграрии стран Балтии регулярно выдвигали европейским властям и прежде, более того, несколько раз они на тракторах приезжали в Брюссель, устраивая демонстрации,