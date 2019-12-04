Зачем россияне - миллиардер и художник - создали набитое долларами стеклянное кресло?

Эпатажный художник и эксцентричный миллиардер предлагают всем желающим почувствовать одним местом энергетику денег, пишет Kodustiil.
Художник Алексей Сергиенко и бизнесмен Игорь Рыбаков создали необычный арт-объект - стеклянное кресло, больше похожее на трон. Объект получил название X10, он весит 850 килограммов и сделан из закаленного стекла. Внутри - настоящие долларовые купюры в общей сложности на сумму в миллион долларов.
Деньги, находящиеся внутри трона - в буквальном смысле вложены в него лично Игорем Рыбаковым, чье состояние оценивается в более миллиарда долларов.
На троне можно посидеть в московском Музее эмоций, купив билет за 600 рублей. Потом трон собираются провезти по нескольким российским регионам.