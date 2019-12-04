Зачем россияне - миллиардер и художник - создали набитое долларами стеклянное кресло?

Художник Алексей Сергиенко и бизнесмен Игорь Рыбаков создали необычный арт-объект - стеклянное кресло, больше похожее на трон. Объект получил название X10, он весит 850 килограммов и сделан из закаленного стекла. Внутри - настоящие долларовые купюры в общей сложности на сумму в миллион долларов.

Кресло с миллионом долларов внутри. ФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS/Scanpix

Деньги, находящиеся внутри трона - в буквальном смысле вложены в него лично Игорем Рыбаковым, чье состояние оценивается в более миллиарда долларов.

Приятно посидеть на миллионе долларов. ФОТО: YURI KOCHETKOV/EPA/scanpic