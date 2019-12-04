Между Таллинном и Нарвой будет ходить дополнительный экспресс-поезд

Количество пассажиров между Таллинном и Нарвой за несколько лет увеличилось в несколько раз. Также значительно выросла популярность железнодорожного движения в Йыхви, Кивиыли и Раквере.

«Наши клиенты всегда по возможности отдают предпочтение быстрым экспресс-поездам. Мы запустили экспресс-поезд между Таллинном и Нарвой в конце 2017 года, благодаря чему количество пассажиров, курсирующих на поезде между этими городами, фактически удвоилось, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - Быстрый рост продолжился также и в этом году: время в пути, составляющее всего 2 часа и 15 минут, т.е. примерно на час быстрее, чем на автобусе, очень привлекательно также по сравнению с легковым автомобилем».

Новые экспресс-рейсы добавятся в вечернее время; поезда из Таллинна будут отправляться ежедневно около половины восьмого вечера, и из Нарвы – после восьми вечера.

«В часы пик экспресс-отправления мы добавить не можем, поскольку наш парк поездов в это время полностью задействован. Также мы не можем лишить железнодорожного сообщения жителей мелких населенных пунктов на пути следования в самое востребованное для работы и учебы время», – пояснил Конго.

С 8 декабря изменится расписание движения также на других направлениях; будет дополнено пригородное движение Таллинна в дневное время, в которое до настоящего времени поезда курсировать не могли по причине проведения работ по содержанию инфраструктуры.