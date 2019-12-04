Ср, 4.12.2019
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  • Клиенты Swedbank могут столкнуться с проблемами при использовании банковских карточек

Клиенты Swedbank могут столкнуться с проблемами при использовании банковских карточек

Swedbank.

ФОТО: Liis Treimann

В ночь на четверг могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.

В ночь на четверг, 5 декабря, с 00.00 до 04.30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.

Банк приносит извинения за возможные неудобства, и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

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