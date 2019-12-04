Клиенты Swedbank могут столкнуться с проблемами при использовании банковских карточек

В ночь на четверг могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.
В ночь на четверг, 5 декабря, с 00.00 до 04.30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.
Банк приносит извинения за возможные неудобства, и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.