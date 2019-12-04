Суд отказал журналистам в доступе к материалам уголовного дела Мати Алавера

Материалы судебного дела признанного виновным в склонении спортсменов к употреблению допинга бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера будут закрыты для общественности, передает Rus.ERR.
Суд долгое время искал способы представить журналистам материалы уголовного дела Алавера, которое рассматривалось за закрытыми дверями, однако законная возможность для этого так и не была найдена, сообщили в Харьюском уездном суде в ответ на запрос ERR.
Свой отказ суд аргументировал наличием в материалах дела конфиденциальных данных о состоянии здоровья свидетелей, а также тем, что в Австрии расследование допингового скандала все еще продолжается.
Напомним, прошлой зимой австрийская полиция разоблачила международную допинговую сеть, к которой оказались причастны трое лыжников эстонской сборной и их тренер Мати Алавер.