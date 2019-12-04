Суд отказал журналистам в доступе к материалам уголовного дела Мати Алавера

Суд долгое время искал способы представить журналистам материалы уголовного дела Алавера, которое рассматривалось за закрытыми дверями, однако законная возможность для этого так и не была найдена, сообщили в Харьюском уездном суде в ответ на запрос ERR.

Свой отказ суд аргументировал наличием в материалах дела конфиденциальных данных о состоянии здоровья свидетелей, а также тем, что в Австрии расследование допингового скандала все еще продолжается.