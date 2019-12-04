Таллинн и аэропорт разрабатывают совместное решение для улучшения инфраструктуры

В ходе встречи стороны пришли к заключению, что сотрудничество аэропорта и города в последние годы было очень продуктивным, и город поддерживает деятельность аэропорта как одного из важнейших путей в город.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что аэропорт – крупнейшие воздушные ворота в нашей стране, объединяющие Эстонию и Таллинн с остальным миром. «Это наша визитная карточка, поэтому нашей общей обязанностью является обеспечение безопасности и удобства пребывания здесь. Поскольку число пассажиров, посещающих Таллиннский аэропорт, в последние годы возросло, аэропорт планирует строительство городка, в том числе расширение пассажирского терминала. Это, в свою очередь, вызовет рост нагрузки на движение как на перекрестке Юлемисте, рядом с аэропортом, так и на въезде в город, поэтому нам непременно следует развивать проект малой объездной дороги», – сказал Кылварт.

Мэр также отметил, что строительство малой окружной дороги потребует времени, а до ее появления следует найти другие решения для улучшения доступа к аэропорту и обеспечения лучшего движения в городе, в том числе, ремонт улиц Вяйке- и Кеск-Сыямяэ.

Председатель правления предприятия «Таллиннский аэропорт» Рийво Тувике отметил, что целью компании является создание пассажирского терминала, учитывающего рост числа пассажиров, а также необходимый для обслуживания пассажиров городок и отель. «Радует, что наши взгляды совпадают и город поддерживает планы по развитию аэропорта. Уверен, что совместно будут найдены подходящие решения для организации пути из терминала Rail Balticа в аэропорт, а также в части малой окружной дороги. Если годы ранее аэропорт был на краю Таллинна, то теперь можно сказать, что он находится в сердце столицы, поэтому и состояние дорог, и организация движения приобрели более важное значение. В этом году город решил важные для нас проблемы, касающиеся общественного транспорта и "бутылочного горлышка" на улице Леннуяама, и нас заверили, что город ищет решения для приведения в порядок Кеск-Сыямяэ», – сказал Тувике.