Зеленые: цены на экологически чистые продукты необходимо снизить

Зеленые хотят снизить ставку налога с оборота для экологически чистых продуктов до 9%.

В большинстве стран ЕС действует уменьшенная ставка налога с оборота для всех или большинства продуктов. Очень часто эта ставка имеет размер 5% или еще меньший. Увы, Эстония принадлежит к тому небольшому числу стран, в которых действует высокий налог с оборота на продукты. У нас он составляет 20%.

Жители Эстонии предпочитают местные и экологически чистые продукты. К сожалению, цена экологически чистых продуктов при относительно небольших объемах производства выше, чем цена произведенных массовым способом, вредных для здоровья людей и окружающей среды продуктов. У Эстонии большой потенциал стать страной, которая практически все продукты производит экологически чистым способом. Это сможет поправить здоровье жителей Эстонии, открыть новые рынки для производителей экологически чистой продукции, снизить цену на экопродукты, улучшить состояние окружающей среды и восстановить многие экосистемы.

В производстве экопродуктов не используют опасные для здоровья и окружающей среды пестициды. Из этих опасных химикатов львиную долю составляют используемые в сельском хозяйстве яды, в том числе пестициды, такие как вызывающий рак глифосат (в Эстонии используется примерно 300 тонн в год) и другие. Яды, нарушающие работу гормональной системы, окружают нас повсюду: в воздухе, в пище, в упаковке продуктов, в коврах, в занавесках и многих других предметах. Вредное воздействие может проявиться даже при сверхмалых дозах, вызывая самые разные нарушения здоровья: рак, бесплодность, аутизм, ожирение детей и взрослых, диабет, нарушения поведения, нарушения работы щитовидной железы и тд. Особенно опасно соприкосновение с этими химикатами во время беременности для плода. Исследования показали, что их можно найти в крови у каждого человека и даже в грудном молоке. Именно доступность эко-продуктов поможет избежать многих нарушений здоровья и снизить многие риски.

Мы также считаем, что снижение ставки налога с оборота для эко-продуктов привлечет в Эстонию инвестиции. Спрос на эко-продукты стремительно растет. Если в 2017 году объем всего рынка составлял примерно 125 миллиардов долларов (из них 40% - Северная Америка и 30% - Европа), то к 2024 году прогнозируется объем в 323 миллиарда (годовой рост по методике CAGR - 14,56%).

Расширение производства позволит использовать новые эффективные технологии, повысить объем производства, снизить цену и начать экспортировать продукцию в возрастающих количествах. Высокое потребление внутри Эстонии и рост возможности приобретать товары данной группы придадут местным производителям эко-продукции чувство уверенности и откроют возможности расширить бизнес.

Кроме того, уменьшение ставки НСО принесет больше денег в бюджет. На примере Латвии, где налог с оборота на свежие овощи, фрукты и ягоды был снижен с 21% до 5%, мы видим, что в итоге вместо ожидаемого спада бюджетных поступлений на 6-10 миллионов евро был зарегистрирован положительный прирост. Причиной стало уменьшение объема так называемой “серой экономики”, поскольку со снижением налога пропал смысл в сокрытии и налоговых манипуляциях в данном секторе экономики.

Нужно создать список продуктов и изделий, на которые по-прежнему будет распространяться обычная ставка НСО (20%): например, рыбья икра, бутилированная вода, подслащенные напитки и т.д.

Эко-продукты также существенно улучшат состояние испорченной окружающей среды. Производство эко-продуктов положительно повлияет на микробиом почвы, сохранив разнообразие ее обитателей и ее урожайность. Улучшится ситуация с пчелами и другими опылителями (а также с другими насекомыми), уменьшится угроза исчезновения земноводных, поправится состояние наших рек и озер, а соответственно, и Балтийского моря, которое сейчас является самым отравленным морем в мире, с самой большой мертвой зоной.

Из-за интенсивного сельского хозяйства 11% сельскохозяйственных земель ЕС подвержены эрозии, которая приводит к потере 970 миллионов тонн плодородной земли ежегодно.