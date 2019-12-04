Ср, 4.12.2019
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Эксперты: iPhone следит за пользователями в обход запретов

iPhone.

ФОТО: JASON LEE/REUTERS

Смартфон iPhone 11 Pro постоянно собирает и передает данные о местоположении, даже когда пользователь отключил соответствующие сервисы в настройках. Об этой проблеме рассказал специалист по безопасности Брайан Кребс в своем блоге KrebsOnSecurity.

Политика конфиденциальности Apple в отношении служб геолокации и GPS на iPhone говорит следующее:

iPhone будет периодически отправлять в Apple геопозицию близлежащих точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек (если это технически выполнимо устройством). Геоданные, которые передаются в анонимной форме и защищены шифрованием, будут внесены в краудсорсинговую базу данных координат точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек».

Это касается случаев, когда пользователь включил службы геолокации. Кребс обнаружил, что iPhone 11 Pro, и, возможно, iPhone 11, переодически запрашивает данные GPS, несмотря выключенные в настройках все геолокационные службы, в том числе и индивидуально в приложениях, пишет Ixbt.com.

По мнению Кребс, уязвимость в безопасности присутствует либо на самих iPhone Pro или в новой ОС iOS 13, а может и в обоих. Он снял  ролик, показывающий уязвимость. Специалист связался с Apple по поводу потенциальной дыры в безопасности еще в 13 ноября.

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