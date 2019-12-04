Быстрый рост: 1Partner – одна из крупнейших в Эстонии фирм недвижимости – теперь и в Литве

Соучредитель и партнер 1Partner Kinnisvaragrupp Танел Тарум сказал, что предприятие в течение нескольких последних месяцев приобрело доли в трех предприятиях и выросло до ведущей фирмы недвижимости в странах Балтии. «Цель расширения – увеличить охват и возможности предприятия в сфере услуг, связанных с коммерческой недвижимостью», – прокомментировал Тарум.

«Centro Kubas Real Estate успешно осуществляла свою деятельность в Литве в течение 25 лет. Мы продолжим работать с тем же руководством и с той же сложившейся командой, но будем держать курс уже на всю Прибалтику и использовать общее название», – добавил Тарум.

«У других бюро недвижимости сейчас недостаточно большой охват – это дает нам возможность выделяться на общем фоне и расти. Уже сейчас у нас в работе два-три крупных проекта, в рамках которых мы предлагаем услуги одновременно во всех трех странах», – сказал соучредитель 1Partner.

Руководитель 1Partner Lithuania Викторас Рачковскис отметил, что многие международные компании, занимающиеся развитием недвижимости, и инвесторы воспринимают страны Балтии как единый регион и предпочитают, чтобы во всех странах Балтии их обслуживало одно предприятие недвижимости. «Головные офисы многих международных компаний находятся в Литве, и отсюда мы можем очень хорошо сотрудничать с ними во всех трех странах Балтии. Кроме того, теперь есть возможность собирать и анализировать ценную рыночную информацию через группу 1Partner во всех трех странах сразу», – добавил Рачковскис.

Кроме расширений на Латвию и Литву, 1Partner Kinnisvaragrupp увеличила до 50% свою долю в эстонском предприятии, специализирующемся на консультировании в сфере коммерческой недвижимости, которое до сих пор осуществляло свою деятельность под названием Seven Real Estate, а с ноября работает под торговой маркой 1Partner Seven.

Сейчас в бюро недвижимости 1Partner в Латвии работают 20 человек, 20 человек - в Литве и более 70 человек в Эстонии.