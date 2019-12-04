Застройщик: цены на недвижимость в Юрмале достигли дна

Последние пару лет в Юрмале наблюдается падение спроса на недвижимость, что привело к значительному снижению цен. Согласно исследованию Baltic Sotheby`s International Realty, общий оборот рынка в городе-курорте в 2018 году сократился на 39% - с 67 млн евро в год до 41,1 млн евро. При этом оборот рижского рынка недвижимости премиум-класса в 2018 году составил 95,7 млн евро.
Рынок Юрмалы относительно рижского не только меньше, но и имеет явно выраженную сезонность. Покупатель здесь активизируется за несколько месяцев до лета, а затем еще на пару месяцев осенью. Однако, как отмечает член правления инвестиционной компании Baltic Investment Group Лев Голанд, как только оживает интерес к Юрмале – квартиры там заканчиваются достаточно быстро. На рынке Юрмалы предлагается купить всего 300-500 квартир, а в Риге - свыше 5000 квартир.
Сегодня Юрмала, как никогда выгодна для местного покупателя. Если раньше это место было слишком дорогим, то теперь возможность купить собственность в курортном городе более чем реальна. Цены на недвижимость стали доступнее, обслуживание дешевле, а инфраструктура - удобнее.
Но, как это ни парадоксально, сегодня в Юрмале нет рынка. «Рынок – это стабильная система продаж. Дома и квартиры, которые сейчас там предлагаются, строились специально с расчетом на ходатаев о получении вида на жительство, но этот клиент ушел. От проектирования объекта до завершения продаж требуется от трех до пяти лет. Изменения 2014 года отпугнули клиентов, для которых дома были сданы в эксплуатацию в 2015-2018 годах», - отмечает застройщик.
Местные клиенты все еще руководствуются мифами о Юрмале. Миф первый – дороговизна, миф второй – это российская агломерация и миф третий – в Юрмале нет хороших школ.
Но миф про дороговизну уже себя изжил. Хотя местный клиент считает, что Юрмала недоступна, это не так. Квартира в доме премиум-класса в центре Юрмалы сегодня стоит дешевле, чем квартира такого же класса в центре Риги. Например, двухкомнатная квартира в Дзинтари в новом доме стоит около 125 000 евро, а в центре Риги аналогичная квартира будет стоить как минимум на 30% дороже.
Существует еще и чисто психологический аспект: покупатель в растерянности - предложения есть, а спроса нет, и он начинает сомневаться – так надо ли покупать? И в результате в Юрмале продажи просто заморожены. При этом застройщики понимают, что как только интерес проснется, то и раскуплено все будет очень быстро.
Следует также помнить, что Юрмала территориально мала, у города небольшой центр, в котором значительную часть занимают парки.
Кроме того, Юрмала сильно зонирована, и в одних местах строительство запрещено, а в других нельзя строить высотные или многоквартирные дома. Да и самих участков под застройку не очень много и становится все меньше.
Если покупатель интересуется квартирой в современном доме, а не частным домом, следует обратить внимание на то, что строительство новых домов, которые сейчас выставлены на продажу, началось в 2012-2014 годах и закончилось в 2015-2017 годах. Тогда не было дефицита рабочей силы и ее себестоимость была дешевле, дешевле были стройматериалы и строительные издержки. «Строить сейчас дороже, чем строили пять лет назад. И поэтому, квартиры, которые продаются сегодня – дешевле, чем те, что будут продаваться в будущем», - подчеркнул Лев Голанд.
Далее, продолжает застройщик, покупатели, на которых были ориентированы новостройки, то есть граждане России, мечтающий переселиться в Латвию, с рынка Юрмалы ушел, и продажи замерли в ожидании новых покупателей.
Юрмала, вопреки второму мифу, перестала быть российской агломерацией, и это также привело к тому, что юрмальский рынок уже какое-то время находится на спаде, и цены достигли своей себестоимости, ниже которой не упадут.
И третий миф: Юрмала - это место для людей 45+ или даже 50+. Им нет необходимости спешить в Ригу, чтобы отвезти детей через все пробки в школу, а самому успеть на работу. Но ситуация изменилась, инфраструктура улучшилась и близлежащие районы активно выросли. В Пиньках и Марупе открыты хорошие школы, есть спортивные базы и предложения по досугу и отдыху для детей на любой вкус.
Программа поддержки молодых семей ALTUM финансирует жилье до 200 000 евро. Так покупка недвижимости в Юрмале становится не только подъемной, но и интересной для молодого покупателя.
И не будем забывать, что Юрмала - город-курорт. Он небольшой и уютный, зеленый и спокойный. В нем нет суеты и есть рестораны, зоны отдыха и культурная жизнь. Он расположен недалеко от аэропорта и имеет хорошее транспортное сообщение. Это все должно привести к тому, что интерес латвийских граждан к Юрмале проснется, тем более, что цены сейчас выгоднее тех, которые будет завтра.