Застройщик: цены на недвижимость в Юрмале достигли дна

Рынок Юрмалы относительно рижского не только меньше, но и имеет явно выраженную сезонность. Покупатель здесь активизируется за несколько месяцев до лета, а затем еще на пару месяцев осенью. Однако, как отмечает член правления инвестиционной компании Baltic Investment Group Лев Голанд, как только оживает интерес к Юрмале – квартиры там заканчиваются достаточно быстро. На рынке Юрмалы предлагается купить всего 300-500 квартир, а в Риге - свыше 5000 квартир.

Сегодня Юрмала, как никогда выгодна для местного покупателя. Если раньше это место было слишком дорогим, то теперь возможность купить собственность в курортном городе более чем реальна. Цены на недвижимость стали доступнее, обслуживание дешевле, а инфраструктура - удобнее.

Но, как это ни парадоксально, сегодня в Юрмале нет рынка. «Рынок – это стабильная система продаж. Дома и квартиры, которые сейчас там предлагаются, строились специально с расчетом на ходатаев о получении вида на жительство, но этот клиент ушел. От проектирования объекта до завершения продаж требуется от трех до пяти лет. Изменения 2014 года отпугнули клиентов, для которых дома были сданы в эксплуатацию в 2015-2018 годах», - отмечает застройщик.

Местные клиенты все еще руководствуются мифами о Юрмале. Миф первый – дороговизна, миф второй – это российская агломерация и миф третий – в Юрмале нет хороших школ.

Но миф про дороговизну уже себя изжил. Хотя местный клиент считает, что Юрмала недоступна, это не так. Квартира в доме премиум-класса в центре Юрмалы сегодня стоит дешевле, чем квартира такого же класса в центре Риги. Например, двухкомнатная квартира в Дзинтари в новом доме стоит около 125 000 евро, а в центре Риги аналогичная квартира будет стоить как минимум на 30% дороже.

Существует еще и чисто психологический аспект: покупатель в растерянности - предложения есть, а спроса нет, и он начинает сомневаться – так надо ли покупать? И в результате в Юрмале продажи просто заморожены. При этом застройщики понимают, что как только интерес проснется, то и раскуплено все будет очень быстро.

Следует также помнить, что Юрмала территориально мала, у города небольшой центр, в котором значительную часть занимают парки.

Кроме того, Юрмала сильно зонирована, и в одних местах строительство запрещено, а в других нельзя строить высотные или многоквартирные дома. Да и самих участков под застройку не очень много и становится все меньше.