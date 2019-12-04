В Таллинне на Пярнуском шоссе временно изменится организация движения

Первый этап работ пройдет с 6 по 11 декабря, движение в это время будет осуществляться по дороге в направлении из города, а автобусная остановка Нылваку временно будет расположена на разделительной полосе.

Второй этап работ пройдет с 12 по 18 декабря, движение будет осуществляться по противоположной стороне дороги – в направлении центра города. Остановка Силлаотса по направлению из города будет расположена на островке безопасности, а автобусы линий 18 и 18А не будут делать остановку Нылваку по направлению из города, вместо этой остановки нужно будет использовать остановку Силлаотса.