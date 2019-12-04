В Таллинне на Пярнуском шоссе временно изменится организация движения

В связи с заменой трубы, по которой течет речка Пяэскюла, на Пярнуском шоссе с 6 по 18 декабря будет изменена организация дорожного движения, в связи с этим могут возникнуть затруднения в соблюдении графиков движения автобусных линий номер 10, 14, 18, 18А и 27.
Первый этап работ пройдет с 6 по 11 декабря, движение в это время будет осуществляться по дороге в направлении из города, а автобусная остановка Нылваку временно будет расположена на разделительной полосе.
Второй этап работ пройдет с 12 по 18 декабря, движение будет осуществляться по противоположной стороне дороги – в направлении центра города. Остановка Силлаотса по направлению из города будет расположена на островке безопасности, а автобусы линий 18 и 18А не будут делать остановку Нылваку по направлению из города, вместо этой остановки нужно будет использовать остановку Силлаотса.
Временные остановки будут снабжены указателями. В связи с осуществлением работ, участникам движения при планировании пути следует запастись временем. Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.