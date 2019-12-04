Ср, 4.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Видео самоубийственного маневра: водитель не учел начала четырехполосного шоссе

Видео самоубийственного маневра: водитель не учел начала четырехполосного шоссе

Шоссе Таллинн-Тарту. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Видеорегистратор читателя Järva Teataja зафиксировал сумасшедший маневр другого участника движения на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа.

События разворачивались около кафе Kükita grill, после камеры дорожного наблюдения, непосредственно перед началом четырехполосного участка шоссе. Водитель пошел на обгон и едва увернулся от дорожного знака.

«К сожалению, из-за качества камеры номер автомобиля не читается, но, если бы я не затормозил, была бы еще одна куча обломков, - описывает читатель. – Скорость в тот момент составляла 90 км/ч с небольшим. И все равно надо было протиснуться вперед. Герой этой истории ехал на Mercedes GLC».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ