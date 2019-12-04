Видео самоубийственного маневра: водитель не учел начала четырехполосного шоссе

События разворачивались около кафе Kükita grill, после камеры дорожного наблюдения, непосредственно перед началом четырехполосного участка шоссе. Водитель пошел на обгон и едва увернулся от дорожного знака.

«К сожалению, из-за качества камеры номер автомобиля не читается, но, если бы я не затормозил, была бы еще одна куча обломков, - описывает читатель. – Скорость в тот момент составляла 90 км/ч с небольшим. И все равно надо было протиснуться вперед. Герой этой истории ехал на Mercedes GLC».