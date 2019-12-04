Ср, 4.12.2019
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Обновленная версия Mozilla Firefox не позволяет использовать ИД-карты

Обновленная версия Mozilla Firefox не позволяет использовать ИД-карты.

ФОТО: RÃ¼diger WÃ¶lk/imago/Rüdiger Wölk

По сообщению Департамента государственной инфосистемы (RIA), новая операционная система Windows - обновленная версия Mozilla Firefox не позволяет использовать ИД-карты.

В среду Mozilla Firefox выпустила новую версию 71, с которой нельзя электронным путем использовать ИД-карты. RIA знает об этой проблеме и работает над тем, чтобы найти решение, пишет департамент в социальных сетях.

«Если в компьютер уже закачана версия 71 Mozilla Firefox, рекомендуем для аутентификации и проставления подписи использовать Internet Expolorer, Edge или Google Chrome или пользоваться услугами mobiil-ID»,- отметил департамент RIA.

По-прежнему для проставления дигитальной подписи можно пользоваться в компьютере приложением DigiDoc4. Обновления веб-сайта на это не влияют.

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