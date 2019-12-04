По сообщению Департамента государственной инфосистемы (RIA), новая операционная система Windows - обновленная версия Mozilla Firefox не позволяет использовать ИД-карты.
В среду Mozilla Firefox выпустила новую версию 71, с которой нельзя электронным путем использовать ИД-карты. RIA знает об этой проблеме и работает над тем, чтобы найти решение, пишет департамент в социальных сетях.
«Если в компьютер уже закачана версия 71 Mozilla Firefox, рекомендуем для аутентификации и проставления подписи использовать Internet Expolorer, Edge или Google Chrome или пользоваться услугами mobiil-ID»,- отметил департамент RIA.
По-прежнему для проставления дигитальной подписи можно пользоваться в компьютере приложением DigiDoc4. Обновления веб-сайта на это не влияют.