Оппозиция в Раде провела "красные линии" для Зеленского

Оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" опубликовали во вторник, третьего декабря, совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее "национальные интересы", передает Deutsche Welle.
Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.
В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях. Заявление подписали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.
Ранее в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном 2 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены "нелегальные вооруженные формирования". Он считает, что выборы должны пройти по украинским законам, которые исключают возможность их проведения в присутствии вооруженных (групп.- Ред.). Все украинские партии должны иметь доступ в регион, равно как центральная избирательная комиссия, наблюдатели, представители ОБСЕ.
По словам Зеленского, минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом контроль над границей, с чем он совершенно не согласен. Позиция украинцев прямо противоположная, и это противоречие с минскими соглашениями необходимо обсудить, заявил президент.