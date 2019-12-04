Оппозиция в Раде провела "красные линии" для Зеленского

Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.

В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях. Заявление подписали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.

Ранее в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном 2 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены "нелегальные вооруженные формирования". Он считает, что выборы должны пройти по украинским законам, которые исключают возможность их проведения в присутствии вооруженных (групп.- Ред.). Все украинские партии должны иметь доступ в регион, равно как центральная избирательная комиссия, наблюдатели, представители ОБСЕ.