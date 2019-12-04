На рейсах Finnair можно будет отведать мишленовскую китайскую кухню.

Начиная с 5 декабря пассажиры бизнес-класса Finnair смогут отведать сезонное авторское меню ДеАйлле на всех рейсах из Китая в Хельсинки. Finnair летает в семь китайских направлений: Шанхай, Нанкин, Гуанчьжоу, Сиань, Гонконг, а также в пекинские аэропорты Capital и Daxing.

ДеАйлле Там - именитый повар, работала в топовых ресторанах трех материков. В 2018 году она стала первой в Китае женщиной-поваром, которая удостоилась мишленовской звезды. Созданные Там блюда - современная китайская кухня, в меню который восток встречается с западом, где на первом месте - свежесть вкуса.

Повар из Гонконга ДеАйлле Там. ФОТО: Finnair.

«Я бы хотела донести до более широкой публики китайскую кухню. Еда создаёт впечатления и воспоминания, а перелёт - это идеальное место для этого», - описывает Там свою кулинарную философию.

«В партнерской программе авторского меню значатся все основные целевые рынки Finnair. Нам очень приятно сотрудничать с топовой китайским поваром ДеАйлле Там, которая к каждому вкусу и блюду относится как к кулинарному приключению», - сказала руководитель обслуживания полетов Finnair Маарит Керянен.