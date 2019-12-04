Карта: в следующем году в Кесклинне появится несколько новых велосипедных дорожек

«Велосипедные дорожки, которые будут построены в следующем году, должны будут составить единое целое с уже имеющейся велосипедной дорожкой на улице Гонсиори. Позже появится возможность объединить их с обоими концами велосипедной дорожки улицы Рейди. Кроме этого, будут созданы возможности для передвижения на велосипеде в сторону порта и Пыхья-Таллинна. Надеемся, что это поможет связать между собой велодорожки в единую сеть и улучшить передвижение по району на велосипеде», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в следующем году в Кесклинне будет построена велосипедная и пешеходная дорожка, соединяющая улицу Фильтри с Кадриоргом, а также спроектирована дорожка между Кадриоргом и Маяка. Кроме этого, будут реконструированы улицы Кундери и Поска, на которых также появятся отдельные велодорожки и более удобные пешеходные дорожки.

Недавно построенный на улице Рейди велосипедный коридор будет развиваться в трех направлениях. Во-первых, уже в 2020 году будет построена велосипедная и пешеходная дорожка, которая пройдет по территории порта и соединит улицы Рейди и Каларанна. Во-вторых, начнется проектирование велосипедной дорожки на улице Ахтри. В-третьих, начнется составление проекта реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, в результате которого там также появятся отдельные велодорожки.

Более дружелюбными для велосипедистов станут улица Пикк (на отрезке Олевимяги – Раннамяэ) и улица Койду (на отрезке Палдиское шоссе – улица Эндла), реконструкция которой уже идет.