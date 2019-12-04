Илон Маск. ФОТО: CHRISTIAN MONTERROSA/EPA

Основатель Tesla, американский изобретатель Илон Маск во вторник выступил в суде Лос-Анджелеса. Его судят за то, что он назвал педофилом британского водолаза Вернона Ансуорта.

Ансуорт принимал участие в спасении детей в Таиланде в 2018 году. Тогда в пещерном комплексе Тхам Луанг застряли 12 местных школьников и их футбольный тренер. Им пришлось провести без света две недели, после чего их эвакуировала команда военных аквалангистов, в которой был и Ансуорт.

Маск во время перепалки в «Твиттере» назвал Ансуорта педофилом (pedo guy). Позднее твит был удален, а Маск извинился, но Ансуорту этого было мало. Он подал на него иск за клевету и потребовал показательного наказания и компенсации в размере минимум 75 тыс. долларов США.

Водолаз Вернон Ансуорт. ФОТО: CHRISTIAN MONTERROSA/EPA

Илон Маск в суде сказал, что оскорбил Ансуорта, защищаясь от нападок водолаза.

По словам Маска, комментарии Вернона Ансуорта были «ошибочными и оскорбительными». «Поэтому на оскорбление я ответил оскорблением», - сказал Илон Маск, добавив, что его слова были ничем не оправданным выпадом по отношению к «благонамеренной попытке оказать помощь детям».

Глава Tesla также подчеркнул, что его слова нельзя воспринимать буквально, как и он не думает, воспринимать буквально слова, сказанные Ансуортом в ходе перепалки. «Я полагаю, что он не предлагал мне заняться сексом с подлодкой... Так и я не имел в виду буквально, что он - педофил», - сказал Маск.

Илон Маск отметил, что в Южной Африке, где он вырос, сказанные им в адрес Ансуорта довольно часто употребляются во время ссор и означают «мерзкий старикашка».

Конфликт произошел в прошлом году. Ансуорт дал интервью CNN, в котором прокомментировал предложение Маска отправить на помощь застрявшим детям специально построенную мини-субмарину, которую в срочном порядке построили инженеры трех его компаний. Оказалось, что спасателям это устройство не пригодилось.

Ансуорт в интервью назвал этот поступок «пиар-трюком» и сказал, что Маск может «засунуть ее туда, где чешется» (stick where it hurts). Они обменялись колкими твитами, и в этой перепалке Маск и оскорбил водолаза, назвав его педофилом.

На это оскорбление отреагировали другие пользователи «Твиттера». Они спросили его, уверен ли он в своем обвинении. Миллиардер ответил: «Ставлю подписанный [мною] доллар на то, что это так».

В тот день, когда это произошло, акции Tesla упали на 4%.

Позднее Маск был вынужден принести извинения. Он написал, что слово «педофил» было высказано им в порыве ярости - из-за того, что Ансуорт «несколько раз солгал и предложил заняться сексом с подлодкой, которая была построена из добрых побуждений и по описаниям, которые мы получили от руководителя бригады водолазов».

При этом Маск признал: «Его действия не оправдывают моих действий».

Однако потом он неожиданно высказался снова. В переписке с корреспондентом Buzzfeed News Райаном Маком он попросил его «прекратить защищать тех, кто насилует детей». Маск, вероятно, полагал, что писал эти слова не для публикации в СМИ, но не договорился об этом с Маком перед тем, как отвечать на его вопросы.

Ансуорт подал в суд на Маска только за твит, однако окружной судья Лос-Анджелеса Стивен Уилсон сказал, что и переписка с корреспондентом может быть использована в суде для того, чтобы показать, что у ответчика было на уме.

«Я чертов идиот»

Как выяснилось позднее, к представителям Илона Маска после его извинений обратился некий человек, представившийся частным детективом по имени Джеймс Ховард-Хиггинс. Он сообщил, что у Ансуорта действительно были «скелеты в шкафу». Издание BuzzFeed News разобралось в этой истории и выяснило, что этот человек был мошенником и предоставлял представителям Маска недостоверную информацию.

СМИ цитируют документы суда, в которых Илон Маск сожалеет о выпаде против Ансуорта. В одном из писем к своему пиарщику он признается: «Я чертов идиот». В документах, которые предоставили суду адвокаты истца, говорится, что представители Маска потратили на «детектива» по меньшей мере 52 тысячи долларов, но даже не проверили, кто это.

Спор о терминах

Защитники Маска сказали, что не пытаются уладить дело мирным путем, а вместо этого будут доказывать в суде, что pedo guy в этом контесте - не обвинение в педофилии.

«У нас в Южной Африке, где я вырос, это считается обычным оскорблением, - считает Маск. - Вроде „мерзкого старикашки“ (creepy old man). Это выражение используют, чтобы оскорбить человека, его внешность и поведение, а не для того, чтобы обвинить в педофилии».

Адвокаты Ансуорта говорят, что это объяснение - полная ложь. По словам адвоката Ансворта Люсьена «Лина» Вуда, которые цитирует CNN, главное в этом деле для присяжных - это решить, было ли слово pedo guy использовано Маском как утверждение факта или не было.