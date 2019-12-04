Десять встреч и давление на чиновников: Сынаялги нашли союзника в лице Мартина Хельме

15 ноября Сынаялги представили у Мартина Хельме свое исследование, которое показывает, что ветряки мало мешают каллаверескому радару. На встрече ученый ТТУ - брат бывшего министра сельской жизни от EKRE Марта Ярвика Яан Ярвик – сказал, что каждый день, когда государство препятствует работе ветряков Сынаялгов, является преступлением против экономики Эстонии.

Сынаялг: я ничего не обещал политикам

Андрес Сынаялг не отрицает, что в течение последних шести месяцев у него было много дел в Министерстве финансов. Кроме того, он подтверждает, что каждый раз разговор был сосредоточен лишь на одном деле – парке ветряков Айду. «Приятная сторона нынешнего правительства заключается именно в том, что оно повернуто лицом к народу. Основная проблема скорее в том, что слишком много решений принимается в тишине кабинетов», - сказал Андрес Сынаялг.

А разве в нынешней ситуации обсуждения Сынаялгов с министром не проходят также в тишине кабинетов? Общественность должна знать, влияют ли и каким образом на министра? Сынаялг говорит, что ничего не обещал политикам за решение это конфликтной проблемы: «Ни цента! И даже поддержки партии!»

При этом по словам Сынаялга, нет ничего удивительного в том, что разговоры о ветряках ведутся с министром финансов Хельме, хотя спор его сферы ответственности не касается. Он объясняет: если корректно составленное требование появится, деньги для этого должно будет найти Министерство финансов.

«До тех пор, пока дело не закончилось, и не было решения Государственного суда, можно сказать, что мы занимались лоббированием. Дальше начались переговоры государства с нами. Нам больше нечего лоббировать. Мы составили требование о возмещении ущерба и государство обязано его оплатить», - говорит он.

«Но этот чиновничий произвол должен закончиться, - добавляет предприниматель. – Мы поняли, что TTJA – это исполнитель Министерства обороны. Мы – граждане, и мы хотим свободы. У нас есть инновация! Если вы этого не понимаете, то лучше молчите и дайте нам свободу».

Сынаялг даже не пытался опровергать, что много раз хвалился, будто его дело решено, и они точно победили. «Но мы же победили в суде. Дело же окончательное. Я говорю это вам и всему городу: мы победили! Парк ветряков Айду будет построен без каких-либо дополнительных препятствий. Я верю, что теперь эти дела пойдут отлично».

Хельме: теневое государство давит предпринимателей

Мартин Хельме. ФОТО: Mihkel Maripuu

Находящиеся в подчинении других министерств учреждения выражают плохое желание в отношении парка ветряков Сынаялгов, и это нужно прекратить, считает министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

- Почему вы с начала лета занимаетесь вопросом парка ветряков Сынаялгов в Айду, хотя это сфера ответственности министра экономики Ааса?

- Сынаялги же по сути предъявили требование государству. Размер требования, безусловно, спорный, – и оно еще не является иском – но если мы говорим о требовании в 125 миллионов евро, то это, конечно, дело министра финансов. Большая проблема в другом: для меня не приемлем образ мышления, – который царил в Эстонии во времена прежних правительств и очень распространен сегодня среди чиновников – что предприниматели a priori подонки, которых нужно давить.

- Государство слишком жестко обошлось с Сынаялгами?

- Я считаю, что, да. Им дано очень много разных сигналов: то обещают, то не обещают. Если одно препятствие устраняется, то тут же возникает другое. По сути, предприятие пытаются довести до банкротства.

- Но они же построили свои ветряки выше разрешенного.

- Да, такую претензию и я им предъявлял, что они не все сделали корректно.

Закон о правительстве говорит, что министр работает в пределах зоны своей ответственности. И никакого параллельного производства я нигде не вижу.

- Чиновники Министерства юстиции говорят, что требование Сынаялгов о возмещении ущерба абсурдно.

- Это предубеждение чиновников Министерства юстиции очень удручает. Ну, «просто не интересует». Кто-то предъявляет государству требование о возмещении ущерба, и они говорят мне в лицо, что не планируют это даже прочесть. Что это за предубеждение при ведении дел? Я этого не понимаю.

- Как вы провели бы линию, что важнее: интересы безопасности государства или коммерческие интересы предпринимателей?

- Если мы говорим совсем честно, то большая часть крестовой войны против ветряной энергии сидит в Министерстве обороны за одним вице-канцлером, за [Меэлисом] Ойдсалу. Он является тем, кто является здесь – если мы говорим о превышении служебных полномочий – одним вице-канцлером Министерства обороны, который, не моргнув глазом, отдает приказы разным учреждениям министерства, и ни у кого нет проблем.

- То, что незаконно высоко построенные ветряки мешают работе радаров, это же оценка армии, а не Министерства обороны.

- Почему они не смогли добавить ни одного аргумента, кроме того, что «как нам кажется, препятствует». Когда спросили у Сынаялгов, они заказали анализ того, насколько согласованные с Министерством обороны разрешенные пределы нарушения работы радара согласованы, и их два ветряка эти пределы не превышают. На это Министерство обороны говорит, что не хочет даже видеть этот отчет, и снова начинает говорить о нарушении обороны страны. Это не серьезное поведение.

- То есть, вы считаете, что словам Министерства обороны нельзя верить?

- Министерство обороны нам ничего не показало! Они говорят, что все является государственной тайной. Одна государственная тайна, которую я слышал, заключается в том, что радар в Каллавере просто не работает. Но пойдите и получите эту государственную тайну.

- Но как все должно развиваться, если новый радар появится в 2024 году, а Сынаялги хотят запустить ветряки?

- Ну, у менять есть два желания и причины, почему я в это ввязался. Во-первых, чтобы не появилось никакого сумасшедшего требования о возмещении ущерба к государству. Поскольку, говорите о работе Сынаялгов, что хотите, но они выиграли очень много судов против государства.

- Благодаря самоуправлению и уездному старейшине, которые не инициировали требующегося надзорного производства и затянули со сроками?

- Нет разницы, они выиграли суды. И Государственный суд тоже. Готово ли Министерство обороны изъять из гособороны эти 100 миллионов?

Мы все должны иметь такое же отношение, как руководитель отдела Министерства юстиции, который сказал, что это - «чужая проблема?» Во-вторых, если у нас уже построены ветряки, о которых мы так и так знаем, что мы хотим их узаконить, поскольку нам поданы соответствующие ходатайства, то я не понимаю, зачем чинить им препятствия. Но я согласен с тем, что нужно привести документацию в порядок. Я хочу, чтобы этот процесс двигался, и двигался разумно, с хорошими желаниями, а не с плохими. Мы сейчас видим очень много плохого желания. Кроме того, если у нас в правительстве принято решение, что дела должны двигаться, то не должно быть так, что в каком-то учреждении продолжается внутренняя война.