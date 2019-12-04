Эксперимент итальянского маклера на рынке недвижимости Таллинна: ​​ложь, пустые обещания и чудовищная алчность

Обосновавшийся в Таллине итальянец Роберто Лаутерио решил более глубоко изучить рынок съемного жилья и увидел столько ненадежных, неопытных и даже фальшивых маклеров, что молчать больше не смог, пишет Kodustiil.
Роберто начал с того же, с чего начинает любой ищущий съемное жилье человек: с просмотров порталов недвижимости KV.EE и City24, переполненнах многочисленными предложениями. Но, к разочарованию Роберто, среди них было только несколько действительно хороших и пригодных для жилья объектов.
Выяснилось, что из-за перегретого рынка и высокого спроса, как среди клиентов, так и среди маклеров, плата за наем в Таллинне взвинчена до предела, хотя сами съемные квартиры того явно не стоят.
Роберто начал с того, что позвонил человеку, сдающему квартиру на улице Анни в Ласнамяэ. Полный сумбура и непонимания телефонный разговор оставил Роберто в недоумении. Последующие попытки объясниться также не увенчались успехом.
За квартиру площадью 32,5 квадратных метров на улице Кярбери хотели получать 450 евро в месяц. «Меблировка и интерьер этой квартиры вряд ли устроил бы моих бабушку и дедушку, - Роберто был разочарован. – К тому же меня попросили внести депозит в размере 600 евро вместо 450».
Роберто говорит, что может привести множество подобных примеров, но не будет посыпать раны солью. По его мнению, собственники квартир - люди жадные и эгоистичные, а у маклеров в таких ситуациях нет другого выбора, кроме как согласиться с желаниями и требованиями клиента, даже если притязания квартировладельца полностью идут в разрез с реальностью.
Зря потраченное время
Роберто отмечает, что многие объявления проиллюстрированы только одной фотографией и не дают полной картины того, как выглядит квартира. «Если задача маклера и собственника состоит в том, чтобы сдать квартиру внаем, почему они не показывают, как квартира выглядит?», - спрашивает он.
Кроме того, некоторые маклеры используют очень хитрые приемы, с которыми столкнулся и Роберто. Например, он ссылается на объявление о съемной квартире в Мустамяэ, в котором вроде бы бескорыстный маклер заявлял, что при договоре не будет взиматься посредническая маклерская плата, но зато удваивается залог. «По стандарту клиент должен вносить депозит только за один месяц», - уверен Роберто.
Более того, вышеупомянутый маклер не удосужился отвечать на письма и запросы Роберто, не говоря уже о телефонных звонках. В довершение всего маклер отказался забронировать время на просмотр квартиры на согласованный с Роберто день. «Я не могу сказать, искренне ли он думал, что на квартиру будет уйма клиентов, или же просто не удосужился сделать это из-за своего непрофессионализма. Это также соответствует распространенному здесь мнению о маклерах, что вовсе не красит нашу профессию», - с разочарованием отметил Роберто.
Роберто пытался снять квартиру, собственник которой отказался общаться с ним, потому что он был иностранцем. «Я не буду вдаваться в подробности. У меня есть эстонская ID-карта, есть выданные в Эстонии водительские права, но человек просто бросил трубку».
По его словам, наймодатели смотрят на иностранцев свысока, хотя они порядочные и трудолюбивые люди.
Подготовка к поиску жилья
Но все-таки Роберто признает, что, к счастью, на рынке недвижимости Таллинна не все так плохо. Из своего опыта итальянский маклер знает, что есть и те, кого искренне волнует благополучие своего клиента, кто работает, чтобы удовлетворить все его потребности и ожидания.
Роберто советует всем потенциальным нанимателям уделять пристальное внимание каждой детали, чтобы не оказаться обманутым. Поиск жилья должен продолжаться до тех пор, пока не будет найден нужный вариант. Кроме того, он рекомендует провести тщательное предварительное изучение рынка и, если возможно, найти и прочитать отзывы других людей, чтобы не попасть в ловушку.