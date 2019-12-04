Эксперимент итальянского маклера на рынке недвижимости Таллинна: ​​ложь, пустые обещания и чудовищная алчность

Роберто начал с того же, с чего начинает любой ищущий съемное жилье человек: с просмотров порталов недвижимости KV.EE и City24, переполненнах многочисленными предложениями. Но, к разочарованию Роберто, среди них было только несколько действительно хороших и пригодных для жилья объектов.

Выяснилось, что из-за перегретого рынка и высокого спроса, как среди клиентов, так и среди маклеров, плата за наем в Таллинне взвинчена до предела, хотя сами съемные квартиры того явно не стоят.

Роберто начал с того, что позвонил человеку, сдающему квартиру на улице Анни в Ласнамяэ. Полный сумбура и непонимания телефонный разговор оставил Роберто в недоумении. Последующие попытки объясниться также не увенчались успехом.

За квартиру площадью 32,5 квадратных метров на улице Кярбери хотели получать 450 евро в месяц. «Меблировка и интерьер этой квартиры вряд ли устроил бы моих бабушку и дедушку, - Роберто был разочарован. – К тому же меня попросили внести депозит в размере 600 евро вместо 450».

Роберто говорит, что может привести множество подобных примеров, но не будет посыпать раны солью. По его мнению, собственники квартир - люди жадные и эгоистичные, а у маклеров в таких ситуациях нет другого выбора, кроме как согласиться с желаниями и требованиями клиента, даже если притязания квартировладельца полностью идут в разрез с реальностью.

Зря потраченное время

Роберто отмечает, что многие объявления проиллюстрированы только одной фотографией и не дают полной картины того, как выглядит квартира. «Если задача маклера и собственника состоит в том, чтобы сдать квартиру внаем, почему они не показывают, как квартира выглядит?», - спрашивает он.

Кроме того, некоторые маклеры используют очень хитрые приемы, с которыми столкнулся и Роберто. Например, он ссылается на объявление о съемной квартире в Мустамяэ, в котором вроде бы бескорыстный маклер заявлял, что при договоре не будет взиматься посредническая маклерская плата, но зато удваивается залог. «По стандарту клиент должен вносить депозит только за один месяц», - уверен Роберто.

Более того, вышеупомянутый маклер не удосужился отвечать на письма и запросы Роберто, не говоря уже о телефонных звонках. В довершение всего маклер отказался забронировать время на просмотр квартиры на согласованный с Роберто день. «Я не могу сказать, искренне ли он думал, что на квартиру будет уйма клиентов, или же просто не удосужился сделать это из-за своего непрофессионализма. Это также соответствует распространенному здесь мнению о маклерах, что вовсе не красит нашу профессию», - с разочарованием отметил Роберто.

Роберто пытался снять квартиру, собственник которой отказался общаться с ним, потому что он был иностранцем. «Я не буду вдаваться в подробности. У меня есть эстонская ID-карта, есть выданные в Эстонии водительские права, но человек просто бросил трубку».

По его словам, наймодатели смотрят на иностранцев свысока, хотя они порядочные и трудолюбивые люди.

Подготовка к поиску жилья

Но все-таки Роберто признает, что, к счастью, на рынке недвижимости Таллинна не все так плохо. Из своего опыта итальянский маклер знает, что есть и те, кого искренне волнует благополучие своего клиента, кто работает, чтобы удовлетворить все его потребности и ожидания.