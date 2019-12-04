За 30 лет ни один из ида-вируских хуторов не обанкротился

Преодоление красной черты

"Если не остается, то приходится доплачивать", - выводит он на экран график, болезненно отражающий реальность.

По центру график пересекает красная черта: если доходы выше нее, то "нос еще на поверхности", если ниже, то земледелец доплачивает.

В том же темпе скачет над красной чертой синий зигзаг: это общий доход вместе с пособиями. Итак, промежуток между синим и зеленым зигзагами изображает объем пособий.

"Мы должны прийти к тому, чтобы поднять зеленую черту в рыночных условиях выше красной черты. Тогда пособия тратились бы чисто на развитие", - говорит Тынисоо. И спрашивает у находящихся в зале, что следовало бы изменить в Эстонии, чтобы земледелец получал от рынка необходимые деньги.

Тынисоо соглашается со всеми, однако затем говорит о ценах на молоко и мясо в Европе, на шкале которых Эстония расположена довольно низко, а также доходит в разговоре до перерабатывающей промышленности (ведь оттуда поступает большая часть дохода земледельца), которую земледелец сейчас не контролирует.

"По меньшей мере 55% перерабатывающей промышленности должно быть в руках производителей, земледельцев, тогда мы сможем сами управлять этим рынком", - поддерживает он переработку товариществами. Продажа зерна тоже должна происходить на таких основаниях - чтобы существовали товарищество и зернохранилища, где можно хранить большие объемы, и зерно шло на продажу только тогда, когда цена благоприятная.

Суровые следы сланцевой промышленности

"Быть земледельцем в Ида-Вирумаа - это большое испытание, - констатирует Ааре Вент. - Земля у нас такая, что техника выдерживает намного меньше, чем в других местах; вокруг расположены сланцевые производства, являющиеся самым большим риском. По собственному опыту скажу, что местные облака не могут преодолеть зольные горы: золоотвалы накапливают так много тепла, что отгоняют тучи. Шахты нарушили водный режим. За все это нам следовало бы платить компенсацию, ведь эстонское государство получило отсюда свою прибыль, а последствия предоставило терпеть нам".

Подходит ли Арво Аллер на должность министра по делам сельской жизни?

Хозяйка хутора Пюхаору Майре УУСТАЛ:

- Арво - человек умный, разбирающийся в этой области и всегда находящий решения, благодаря ему и наш хуторской союз держится так долго. На мой взгляд, он очень компетентный человек, который всегда давал хороший совет и помогал общаться с ведомствами.

Для хуторского союза его уход создал бы определенные сложности, ведь трудно найти взамен такого знающего человека. Технические вопросы решаемы, однако накопленные за два десятилетия знания заменить нельзя.

Хозяин хутора Казела Эрмо КАЗЕЛА:

- Хорошим министра делает его компетентность. Он точно знает, как мы, действующие земледельцы, думаем, как происходят вещи за пределами полей - в PRIA, министерствах, рабочих группах. Земледельцам он всегда умел дать совет о том, что могло бы быть лучше и что стоило бы изменить. Общается он тоже хорошо.

Я уверен, что сельскому хозяйству такой министр будет на пользу. Да и Ида-Вирумаа попал бы в поле позитивного внимания.

Руководитель ТОО Hiiemägi Хейки КУУСМИК:

- Аллер - человек, который всю свою сознательную жизнь работал в сельском хозяйстве, и он очень хорошо осведомлен, это большой плюс.

Слишком больших ожиданий и надежд с его назначением в министры я не строю; первая надежда - что он будет более дельным, чем последний министр сельской жизни, в этом я более чем уверен. Верю, что сельское хозяйство с таким министром выиграет.

Хозяин хутора Мягипыллу Сандер САРАП:

- Министром сельской жизни станет настоящий представитель земледельцев.

Очень велика надежда, что он сумеет уменьшить самоуправство чиновников и бюрократию или по крайней мере понемногу начнет двигаться в этом направлении. Надеемся также на решение проблем хуторских союзов, чтобы вернуть нам государственное консультационное пособие - Аллер уже какое-то время боролся за это, надеюсь, что продолжит.

У хуторского союза большая проблема, кого найти на его место: исполнительного руководителя найти можно, но настолько сильного консультанта взять негде.

Надеюсь еще на одно: чтобы Аллер на посту министра был в первую очередь специалистом в своей области, а не только солдатом партии.