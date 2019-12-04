За 30 лет ни один из ида-вируских хуторов не обанкротился

Союз хуторян нашел свое место среди ида-вируских земледельцев и с достоинством удерживает его - иначе ему не удалось бы нынче отметить свое 30-летие, пишет "Северное побережье".
"В Эстонии мало хуторских союзов, которые с самого начала остаются таковыми. Нас спасло то, что наш исполнительный руководитель - не земледелец и у него есть время заниматься союзом", - говорит консультант Ида-Вирумааского союза хуторян по финансовому хозяйству Майе Паас.
К здешнему хуторскому союзу присоединились также некоторые хуторяне из соседних уездов - после того как тамошние союзы зачахли.
"За тот 21 год, что я связана с союзом, ни один наш хутор не обанкротился и ни один хуторянин не пошел работать за зарплату", - отметила Паас.
Морковь и картофель все по той же цене
"Еще действуют те хуторяне, которые начинали тридцать лет назад. Пеэнемаа Маарус, Киви Карли, Куусмику Куннар, Пяртна Юхан..." - вспоминает хозяин хутора Венди Ааре Вент, которому на конференции в честь годовщины хуторского союза дали слово как одному из опытнейших хуторян.
Вент говорит, что эти 30 лет - не такой уж большой срок:
"Но с другой стороны, если задуматься, то даже мобильников тогда не было, не говоря уж о компьютерах. Прогресс все же произошел огромный! Возьмем хотя бы бухгалтерию, нынешний оборот которой равен обороту маленького колхоза своего времени: тогда сидели пол-этажа бухгалтеров, а сейчас это делается - раз и готово! В первые годы мы каждый месяц ездили в налоговый департамент подавать декларации, а теперь я даже не помню, когда в последний раз был там".
Кое-что остается также почти неизменным - например, цена картофеля и моркови. 20 лет назад килограмм картофеля стоил 4 кроны, а кило моркови - 3,5 кроны, то есть по нынешним деньгам - 25 и 22 цента. А литр дизельного горючего стоил тогда всего 6,65 кроны, то есть 42 евроцента. Сильно увеличились также зарплаты, цены на удобрения и семенное зерно...
Хуторской союз в роли распределителя
"Запутанное было время, - вспоминает хозяин хутора Тоомикоя Юхан Пяртна начало хуторского дела. - Цена у урожая была, но взять было нечего, все происходило на основании программ распределения".
"Через хуторской союз мы получили сельхозмашины и стройматериалы, также несколько зерносушилок", - вспоминает Элмо Казела из ТОО Kasela Talu.
Через хуторской союз при господдержке получили в 2000 году и первые компьютеры.
"Существовали распределение фондов, очереди и списки, - рассказывает ставший в 1992 году исполнительным руководителем хуторского союза Рейн Ярвеотс. - Хуторской союз играл в то время больше роль распределителя и поэтому в союз вступали в массовом порядке. Но этот период распределения длился недолго. Мы искали свое место, постепенно появилось консультирование, пробовали совместные действия, даже совместное банковское дело, которое, правда, довольно быстро пресекли сверху".
ААРЕ ВЕНТ:
Быть земледельцем в Ида-Вирумаа - это большое испытание.
Теперь хуторян держит в союзе, скорее, чувство общей принадлежности.
"Каждый год устраиваются учебные поездки, это очень объединяет", - подтверждают хуторяне.
Преодоление красной черты
"Идея предпринимательства - хозяйствовать так, чтобы что-то оставалось в излишке", - напоминает член правления сельскохозяйственно-торговой палаты Вахур Тынисоо старую хуторскую мудрость.
"Если не остается, то приходится доплачивать", - выводит он на экран график, болезненно отражающий реальность.
По центру график пересекает красная черта: если доходы выше нее, то "нос еще на поверхности", если ниже, то земледелец доплачивает.
Расположенный ниже красной черты зеленый зигзаг демонстрирует действительный общий доход за многие годы.
В том же темпе скачет над красной чертой синий зигзаг: это общий доход вместе с пособиями. Итак, промежуток между синим и зеленым зигзагами изображает объем пособий.
"Мы должны прийти к тому, чтобы поднять зеленую черту в рыночных условиях выше красной черты. Тогда пособия тратились бы чисто на развитие", - говорит Тынисоо. И спрашивает у находящихся в зале, что следовало бы изменить в Эстонии, чтобы земледелец получал от рынка необходимые деньги.
"Уменьшить акцизы", - звучит предложение.
"Увеличить урожайность", - звучит с другого края.
"Снизить НСО на продукты", - считают третьи.
Тынисоо соглашается со всеми, однако затем говорит о ценах на молоко и мясо в Европе, на шкале которых Эстония расположена довольно низко, а также доходит в разговоре до перерабатывающей промышленности (ведь оттуда поступает большая часть дохода земледельца), которую земледелец сейчас не контролирует.
"По меньшей мере 55% перерабатывающей промышленности должно быть в руках производителей, земледельцев, тогда мы сможем сами управлять этим рынком", - поддерживает он переработку товариществами. Продажа зерна тоже должна происходить на таких основаниях - чтобы существовали товарищество и зернохранилища, где можно хранить большие объемы, и зерно шло на продажу только тогда, когда цена благоприятная.
Суровые следы сланцевой промышленности
"Быть земледельцем в Ида-Вирумаа - это большое испытание, - констатирует Ааре Вент. - Земля у нас такая, что техника выдерживает намного меньше, чем в других местах; вокруг расположены сланцевые производства, являющиеся самым большим риском. По собственному опыту скажу, что местные облака не могут преодолеть зольные горы: золоотвалы накапливают так много тепла, что отгоняют тучи. Шахты нарушили водный режим. За все это нам следовало бы платить компенсацию, ведь эстонское государство получило отсюда свою прибыль, а последствия предоставило терпеть нам".
Подходит ли Арво Аллер на должность министра по делам сельской жизни?
Хозяйка хутора Пюхаору Майре УУСТАЛ:
- Арво - человек умный, разбирающийся в этой области и всегда находящий решения, благодаря ему и наш хуторской союз держится так долго. На мой взгляд, он очень компетентный человек, который всегда давал хороший совет и помогал общаться с ведомствами.
Для хуторского союза его уход создал бы определенные сложности, ведь трудно найти взамен такого знающего человека. Технические вопросы решаемы, однако накопленные за два десятилетия знания заменить нельзя.
Хозяин хутора Казела Эрмо КАЗЕЛА:
- Хорошим министра делает его компетентность. Он точно знает, как мы, действующие земледельцы, думаем, как происходят вещи за пределами полей - в PRIA, министерствах, рабочих группах. Земледельцам он всегда умел дать совет о том, что могло бы быть лучше и что стоило бы изменить. Общается он тоже хорошо.
Я уверен, что сельскому хозяйству такой министр будет на пользу. Да и Ида-Вирумаа попал бы в поле позитивного внимания.
Руководитель ТОО Hiiemägi Хейки КУУСМИК:
- Аллер - человек, который всю свою сознательную жизнь работал в сельском хозяйстве, и он очень хорошо осведомлен, это большой плюс.
Слишком больших ожиданий и надежд с его назначением в министры я не строю; первая надежда - что он будет более дельным, чем последний министр сельской жизни, в этом я более чем уверен. Верю, что сельское хозяйство с таким министром выиграет.
Хозяин хутора Мягипыллу Сандер САРАП:
- Министром сельской жизни станет настоящий представитель земледельцев.
Очень велика надежда, что он сумеет уменьшить самоуправство чиновников и бюрократию или по крайней мере понемногу начнет двигаться в этом направлении. Надеемся также на решение проблем хуторских союзов, чтобы вернуть нам государственное консультационное пособие - Аллер уже какое-то время боролся за это, надеюсь, что продолжит.
У хуторского союза большая проблема, кого найти на его место: исполнительного руководителя найти можно, но настолько сильного консультанта взять негде.
Надеюсь еще на одно: чтобы Аллер на посту министра был в первую очередь специалистом в своей области, а не только солдатом партии.