Иностранцы: Таллинн круче Скандинавии

Плюс: Город, в котором легче всего поселиться иностранцу, у говорящих по-английском нет проблем с общением.

3. Хошимин

Самый большой город Вьетнама, ранее Сайгон, получил свое нынешнее название в 1976 году. Почти девять из десяти иностранцев говорят, что им легко найти жилье, а 77 процентов довольны своим финансовым положением. Уже второй год в городе самый высокий финансовый и жилищный индекс. Город также считается лучшим с точки зрения стоимости жизни. Проживающие там иностранцы очень довольны своей работой, возможностями карьерного роста и продолжительностью рабочего дня. Они также очень довольны дружелюбием местных жителей, есть возможность много общаться. «Здесь легко общаться с людьми и работать, а затраты не велики», – ответил филиппинец, живущий в Хошимине, на вопрос, что ему нравится. 88% опрошенных обнаружили, что местные жители очень дружелюбны по отношению к иностранцам, которые туда переехали.

Минус: Единственное, что не нравится иностранцам – это качество городской среды и грязь.

24. Таллинн

Столица Эстонии занимает первое место почти во всех категориях, кроме легкости расселения и дружелюбия местных жителей – около трети проживающих здесь иностранцев считают нас недружелюбными. Один филиппинец, который живет здесь, не нравятся "холодная погода и холодные люди". С другой стороны, они удовлетворены доступностью жизни здесь и возможностями найти жилье. По обоим показателям Таллинн опережает страны Северной Европы.

Плюс: Таллин занимает 15 место в мире по качеству городской жизни, особенно довольны городским транспортом.

46. Осло

Иностранцы, живущие в Осло, очень довольны балансом между работой и отдыхом. По этому показателю норвежская столица входит в десятку лучших в мире. Люди менее удовлетворены своей работой, но в то же время высоко ценят карьерные возможности. В то же время жалуются на то, что доход недостаточен для покрытия всех расходов. Треть иностранцев в Осло испытывают трудности с пониманием местной культуры, а треть не чувствуют себя как дома.

Минус: Иностранцам трудно заводить новых друзей, и более трети местных жителей недружелюбны.

47. Хельсинки

Показатели Хельсинки, расположившегося в центре рейтинга, контрастируют друг с другом. Удовлетворены наличием и доступностью лекарств, а также окружающей средой, безопасностью и городским транспортом. В то же время иностранцы, проживающие в Хельсинки, не удовлетворены возможностями проводить свободное время и погодой. Иностранцам также довольно сложно и дорого найти жилье в Хельсинки. Также трудно завести друзей среди местных жителей.

Минус: Иностранцы, живущие в Хельсинки, не удовлетворены своими карьерными перспективами, и они также весьма недовольны работой в целом.

66. Стокгольм

Иностранцам трудно найти жилье в Стокгольме – по этому показателю он занимает в табеле пятое место с конца. Также город располагает в конце рейтинга по трем подкатегориям: друзья и социализация (81), чувство приветствия (80) и дружелюбие местных жителей (79). Мало того, что трудно найти друзей, что, вероятно, является причиной того, что иностранцы не чувствуют себя счастливыми, также иностранцам в Стокгольме трудно понять местную культуру – по этому показателю город на предпоследнем месте в мире.

Плюс: Большинство довольны местным транспортом и качеством окружающей среды.

67. Копенгаген