Иностранцы: Таллинн круче Скандинавии

Как ни удивительно, Таллинн опережает скандинавские столицы –Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген и Осло – как город, где иностранцам хорошо жить, работать, воспитывать детей и искать жилье, пишет Postimees.
Среди 82 городов мира Таллинн занимает 24-е место, опережая, например, немецкие города Франкфурт (49-е место) и Мюнхен (51-е).
Рейтинг городов, дружественных к иностранцам, составила базирующаяся в Германии сеть живущих за границей людей InterNations, охватывающая 3,5 миллиона человек. InterNations проводит ежегодный опрос среди своих членов. В этом году 20 000 человек из 82 городов мира ответили на вопросы и должны были оценить 25 факторов, которые были объединены в различные группы. Результатом стала оценка качества городов по четырем категориям: качество городской жизни, удобство жизни и работы, а также приобретение и финансирование жилья.
Опрос показал, что лучшим городом для проживания иностранцев является столица Тайваня, Тайбэй, за ней следует столица Малайзии Куала-Лумпур и крупнейший город Вьетнама Хо Ши Мин (бывший Сайгон). В десятку также вошли Сингапур, Монреаль (Канада), Лиссабон (Португалия), Барселона (Испания), Цуг (Швейцария), Гаага (Нидерланды) и Базель (Швейцария). Худшими городами для проживания иностранцев являются столица Кувейта Аль-Кувейт (82), итальянские города Рим (81) и Милан (80), а также Париж (78) и мегаполисы США Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес ( 76) и Нью-Йорк (74). Рим и Милан упрекают в плохих условиях труда. Самая слабая сторона Парижа – это дорогое жилое пространство. Американские города также считаются дорогими – проживание в Сан-Франциско является самым дорогим. Лос-Анджелес считается одним из городов с лучшим климатом, но с наихудшим транспортом. Хуже только в нефтяной столице США Хьюстоне и нигерийской столице Лагосе.
1. Тайбэй
Столица Тайваня, Тайбэй, была любимым городом для иностранцев на протяжении многих лет. Живущие в городе иностранцы особенно довольны качеством жизни там, которое ниже только чем в Токио и Цуге, Швейцария. Там почти все иностранцы (98 процентов) довольны местным транспортом, и очень большая часть (94 процента) доступностью медицинской помощи. Иностранцы, живущие в Тайбэе, также очень довольны простотой поиска жилья и тем, что оно по карману. Более двух третей (71%) иностранцев в Тайбэе довольны стоимостью жизни и своим финансовым положением. «Жить на Тайване дешевле, чем, например, в Японии, Корее и Гонконге», – сказал житель Тайбэя из Индии. «А страхование и безопасность Тайваня делают это место привлекательным для меня», – добавил он. 96 процентов иностранцев говорят, что они чувствуют себя в безопасности в Тайбэе.
Плюс: C точки зрения качества жизни Тайбэй считается третьим лучшим городом в мире.
Минус: Самое сложное для иностранцев – изучение местного языка.
2. Куала-Лумпур
Хотя Куала-Лумпур, столица Малайзии, занимает второе место, он считается самым простым городом, в котором проще всего жить. Три четверти проживающих в городе иностранцев чувствуют себя как дома в Куала-Лумпуре, и более двух третей довольны своей социальной жизнью там. Язык не является проблемой для иностранцев, поскольку 92 процента респондентов ответили, что им легко жить в городе, не зная местного языка. «Очень легко адаптироваться к культуре, еде и людям. И если вы говорите по-английски, местный язык – проблема», – объяснил местный житель родом из Индии. К трудовой жизни у иностранцев неоднозначное отношение, они недовольны карьерными возможностями, но удовлетворены стоимостью жизни и доступностью жилья.
Плюс: Город, в котором легче всего поселиться иностранцу, у говорящих по-английском нет проблем с общением.
3. Хошимин
Самый большой город Вьетнама, ранее Сайгон, получил свое нынешнее название в 1976 году. Почти девять из десяти иностранцев говорят, что им легко найти жилье, а 77 процентов довольны своим финансовым положением. Уже второй год в городе самый высокий финансовый и жилищный индекс. Город также считается лучшим с точки зрения стоимости жизни. Проживающие там иностранцы очень довольны своей работой, возможностями карьерного роста и продолжительностью рабочего дня. Они также очень довольны дружелюбием местных жителей, есть возможность много общаться. «Здесь легко общаться с людьми и работать, а затраты не велики», – ответил филиппинец, живущий в Хошимине, на вопрос, что ему нравится. 88% опрошенных обнаружили, что местные жители очень дружелюбны по отношению к иностранцам, которые туда переехали.
Минус: Единственное, что не нравится иностранцам – это качество городской среды и грязь.
24. Таллинн
Столица Эстонии занимает первое место почти во всех категориях, кроме легкости расселения и дружелюбия местных жителей – около трети проживающих здесь иностранцев считают нас недружелюбными. Один филиппинец, который живет здесь, не нравятся "холодная погода и холодные люди". С другой стороны, они удовлетворены доступностью жизни здесь и возможностями найти жилье. По обоим показателям Таллинн опережает страны Северной Европы.
Плюс: Таллин занимает 15 место в мире по качеству городской жизни, особенно довольны городским транспортом.
46. Осло
Иностранцы, живущие в Осло, очень довольны балансом между работой и отдыхом. По этому показателю норвежская столица входит в десятку лучших в мире. Люди менее удовлетворены своей работой, но в то же время высоко ценят карьерные возможности. В то же время жалуются на то, что доход недостаточен для покрытия всех расходов. Треть иностранцев в Осло испытывают трудности с пониманием местной культуры, а треть не чувствуют себя как дома.
Минус: Иностранцам трудно заводить новых друзей, и более трети местных жителей недружелюбны.
47. Хельсинки
Показатели Хельсинки, расположившегося в центре рейтинга, контрастируют друг с другом. Удовлетворены наличием и доступностью лекарств, а также окружающей средой, безопасностью и городским транспортом. В то же время иностранцы, проживающие в Хельсинки, не удовлетворены возможностями проводить свободное время и погодой. Иностранцам также довольно сложно и дорого найти жилье в Хельсинки. Также трудно завести друзей среди местных жителей.
Минус: Иностранцы, живущие в Хельсинки, не удовлетворены своими карьерными перспективами, и они также весьма недовольны работой в целом.
66. Стокгольм
Иностранцам трудно найти жилье в Стокгольме – по этому показателю он занимает в табеле пятое место с конца. Также город располагает в конце рейтинга по трем подкатегориям: друзья и социализация (81), чувство приветствия (80) и дружелюбие местных жителей (79). Мало того, что трудно найти друзей, что, вероятно, является причиной того, что иностранцы не чувствуют себя счастливыми, также иностранцам в Стокгольме трудно понять местную культуру – по этому показателю город на предпоследнем месте в мире.
Плюс: Большинство довольны местным транспортом и качеством окружающей среды.
67. Копенгаген
Копенгаген входит как в первую, так и в последнюю десятку в разных категориях. Более трети новичков не чувствуют себя в городе как дома, а 41 процент затрудняется адаптироваться к местной культуре. Почти две трети жалуются на то, что трудно заводить друзей, что может быть причиной того, что 42 процента проживающих в городе иностранцев недовольны социальной жизнью в этом городе. Плюс: Копенгаген – один из лучших (4-е место) городов, в котором работа и отдых сбалансированы и отмечается высокая удовлетворенность продолжительностью рабочего дня.