Негодующие читатели: что за ерунда творится с дорожной разметкой в Таллинне?

«Добрый день! Хотелось бы обратить внимание городских чиновников на ситуацию с дорожной разметкой в Таллинне. Я, конечно, понимаю, что внушительное число наших водителей ездит по привычке, но было бы неплохо при нанесении разметки включать мозг. Или обратиться за советом к умному напарнику, чтобы не возникало ситуаций, что мы сейчас наблюдаем на улице Рауа, - сообщил читатель. - Много лет езжу по этой улице, но какое-то время назад на перекрестке с улицей Крейцвальди кто-то решил обновить разметку. Спасибо, конечно, рабочим за это. Но вот что-то у них пошло не так».

По словам читателя, вместо жирной сплошной линии чудесным образом появилась двойная сплошная линия. И если руководствоваться Законом о дорожном движении, участок односторонней улицы Рауа за одну ночь стал двусторонним. «Хотелось бы понять, это так и задумывалось? На улице Рауа хотят сделать двухстороннее движение? Или это ошибка, которую вскоре исправят?» - поинтересовался он.

Буквально через несколько дней в редакцию пришло письмо от жителя Ласнамяэ, рядом с домом которого также была замечена странная разметка. «Около новостроек по адресу Линнамяэ-теэ, 42a, где до этого около 10 лет не было никакой разметки, она внезапно возникла. Движение стало более интенсивным, поэтому, видимо, решили нанести разметку. Представляю вашему вниманию тройную прерывистую и четверную сплошную разметки», - прокомментировал он присланную в редакцию фотографию.

Разметка на Линнамяэ-теэ. ФОТО: Фото читателя.

Как сообщил в своем комментарии глава Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо, при нанесении разметки на улице Рауа рабочими была допущена ошибка. «Поскольку на данном перекрестке имеются дорожные знаки, регулирующие движение, наличие двойной сплошной линии опасности не представляет. В ближайшее время удалять разметку не будут, поскольку в этом случае будет повреждено дорожное полотно», - сказал Харьо.

По поводу странной разметки на улице Линнамяэ-теэ глава департамента сказал, что ситуацию планируют исправить в следующем году, потому что в настоящее время погодные условия не позволяют провести данную работу. «В данном случае опасность для участников движения также отсутствует», - заверил он.