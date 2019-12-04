Ср, 4.12.2019
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Водительскую медсправку можно оспорить через административный суд

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В среду, 4 декабря, административная коллегия Госсуда пояснила, что водители, не согласные с медицинской справкой, на основании которой Департамент шоссейных дорог приостановил действие водительских прав, могут оспаривать ее через административный суд.

В Госсуд поступил административный спор - Департамент шоссейных дорог приостановил действие водительских прав жалобщика, поскольку, согласно переданной медицинской справке, состояние здоровья водителя не соответствовало требованиям Закона о дорожном движении. Жалобщик обратился в административный суд с просьбой аннулировать решение департамента.

Административный суд отклонил жалобу, поскольку решил, что жалобщику следовало подать жалобу в уездный суд. По мнению административного суда, решение подобного вопроса не входит в его компетенцию, поскольку составление медицинских справок является частью услуги здравоохранения. Окружной суд не стал удовлетворять жалобу водителя.

Административная коллегия Госсуда не согласилась с позицией судов и пояснила, что проводящая проверки состояния водителя здоровья сторона выполняет публично-правовую задачу, а выдача медицинской справки не является оказанием услуги здравоохранения по меркам закона об организации услуг здравоохранения. Справка, выданная по итогам проверки, является предварительным административным актом, а решение связанных с ним споров входит в компетенцию административного суда.

Административная коллегия аннулировала постановления административного и окружного суда и передала дело в административный суд на новое рассмотрение.

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