Водительскую медсправку можно оспорить через административный суд

В Госсуд поступил административный спор - Департамент шоссейных дорог приостановил действие водительских прав жалобщика, поскольку, согласно переданной медицинской справке, состояние здоровья водителя не соответствовало требованиям Закона о дорожном движении. Жалобщик обратился в административный суд с просьбой аннулировать решение департамента.

Административный суд отклонил жалобу, поскольку решил, что жалобщику следовало подать жалобу в уездный суд. По мнению административного суда, решение подобного вопроса не входит в его компетенцию, поскольку составление медицинских справок является частью услуги здравоохранения. Окружной суд не стал удовлетворять жалобу водителя.

Административная коллегия Госсуда не согласилась с позицией судов и пояснила, что проводящая проверки состояния водителя здоровья сторона выполняет публично-правовую задачу, а выдача медицинской справки не является оказанием услуги здравоохранения по меркам закона об организации услуг здравоохранения. Справка, выданная по итогам проверки, является предварительным административным актом, а решение связанных с ним споров входит в компетенцию административного суда.