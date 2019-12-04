Ср, 4.12.2019
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  • Галерея: игривый дизайн в квартирах нового жилого небоскреба в Нью-Йорке

Галерея: игривый дизайн в квартирах нового жилого небоскреба в Нью-Йорке

Сегодня вместе с блогерами Анной и Сергеем из Pufikhomes отправляемся в Нью-Йорк. Как и в наших новостройках, в Городе большого яблока можно купить квартиру, заранее выбрав подходящий пакет отделки. Смотрим!

Казалось бы, плотность застройки центральной части Нью-Йорка настолько велика, что яблоку негде упасть, не то чтобы новой постройке появиться. Но нет, оказывается, и на Манхэттене продолжают строиться жилые дома, причем иногда даже целые небоскребы.

One Manhattan Sqare — это новый стеклянный жилой комплекс на 72 этажа, который застройщик уже поспешил назвать вертикальным городком. Квартиры здесь предлагаются уже с готовой отделкой, дизайн которой можно выбрать из нескольких вариантов. Например, от дизайнера Анны Карлин — ее студия предложила довольно красочный и даже игривый взгляд на интерьер современного города.

А вы бы выбрали подобный дизайн для своего жилья?

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