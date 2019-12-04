Что общего между Рейди-теэ и торговлей спиртным до утра?

Вот и «радует глаз» плоским, ничем не заполненным пространством площадка, напоминающая индустриальную пустыню. А рядом еще меньше украшают пейзаж остатки Монбланов, дико и нелепо зарастая бурьяном и крапивой.

А между тем, здесь же имеются прекрасные вместительные площадки, вполне пригодные для парковок, на которых могли бы по дороге на работу оставлять свои машины жители Виймси, Пирита и Меривялья. И уже здесь пересаживаться на рейсовые автобусы, тем самым разгружая городские магистрали от пробок значительно эффективнее, чем новые дороги. Вместимость здешних площадок позволит дать временное пристанище сотням автомобилей, а не тем двум-трем десяткам, которые сегодня жмутся здесь вдоль внутренних тротуаров. Но масштаб работ, которые необходимы, чтобы привести здешнюю территорию в более-менее приличный вид, не впечатляет. Нам бы чего-нибудь помасштабнее, чтобы все ахнули!..

Всякое совпадение случайно

Когда в середине семидесятых наша семья переехала в Таллинн из Нарвы, где я работал собкором республиканской газеты «Советская Эстония», мне на первых порах пришлось вспомнить самое начало своей карьеры газетчика, начинавшейся в заводских «многотиражках», и устроиться на должность с диковатым названием «технолог-корреспондент» в газете «Сигнал». Формально она принадлежала объединению «Таллинавтотранс», а фактически – Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР.

Говорят, нет худа без добра. Журналисту всякий опыт на пользу. В частности, работа в автотранспортной газете и, таким образом, приобщение к инсайдерской информации, обогатили меня такими знаниями, которые при ином раскладе получить было бы крайне затруднительно. К примеру, секретом, почему самые высокие заработки в этой системе были не у «дальнобойщиков», как следовало бы ожидать, а у дорожных строителей. То есть, может быть, отдельные ударники международного трафика, недосыпая и недоедая в пути, и могли вырваться на недосягаемые финансовые рубежи, поскольку кроме рублей имели дело и с какой-никакой валютой. Но «на круг» фаворитами были все-таки дорожники, к тому же постоянно живущие в удобных жилищах и, что также немаловажно, рядом со своими семьями.

«Понимаешь, старик, – доверительно рассказывал мне один специалист, а потом его рассказ с вариантами подтвердили еще несколько его коллег по цеху, – когда ты делаешь дорогу, то в её тело следует уложить строго определенное количество песка, гравия, щебня, битума, а если надо – то и бетона, цемента, арматуры и прочих компонентов. Счет, как ты понимаешь, идет не на тонны, а на тысячи, десятки, а то и сотни тысяч тонн. Подчеркиваю: следует уложить. А сколько я на самом деле уложил, проверить фактически невозможно. Для этого потребуется вскрыть полотно дороги по всей ширине и на всю глубину, на что никто и никогда не пойдет ни при каких обстоятельствах, кроме, разве что, реальной угрозы активных боевых действий. Так что если не наглеть и не хапать без меры (скажем, больше, чем пять, от силы семь процентов), то вполне можно жить…»