Купленный холодильник преподнес клиенту неприятный сюрприз: магазин отказался возвращать деньги

В магазине признали, что на сайте onoff.ee были указаны неверные характеристики. Поскольку холодильник использовался в течение длительного времени, продавец отказался принимать товар обратно или менять его на другой. В качестве компенсации клиенту предложили взять блендер, микроволновую печь или утюг.

В своем обращении клиент указал, что при покупке холодильника на сайте магазина было указано, что устройство имеет функцию No Frost (на стенках холодильника не образуется наледь). В процессе эксплуатации выяснилось, что холодильник имеет классический – капельный способ – охлаждения.

В OnOff сообщили, что поскольку холодильник использовался девять месяцев, они не могут обменять товар. В то же время клиенту в качестве компенсации предложили взять блендер, микроволновую печь или утюг.

Потребителя данное предложение не устроило. Также он сообщил, что информация на сайте была ложной, поэтому по вине магазина он купил неправильный холодильник.

Представитель магазина сообщил комиссии, что они сожалеют, что данный инцидент имел место, но, к сожалению, не могут обменять товар или вернуть деньги, так как холодильник использовался девять месяцев.