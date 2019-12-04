Новый холодильник преподнес клиенту неприятный сюрприз: магазин отказался возвращать деньги

В своем обращении клиент указал, что при покупке холодильника на сайте магазина было сказано, что устройство имеет функцию No Frost (на стенках холодильника не образуется наледь). В процессе эксплуатации выяснилось, что холодильник имеет классический – капельный способ – охлаждения.

В магазине признали, что на сайте onoff.ee были указаны неверные характеристик, но сообщили, что поскольку холодильник использовался девять месяцев, они не могут обменять товар. В то же время клиенту в качестве компенсации предложили блендер, микроволновую печь или утюг.

Потребителя данное предложение не устроило. Также он сообщил, что раз информация на сайте была ложной, значит, он купил неправильный холодильник по вине магазина.

Представитель магазина сообщил комиссии: они сожалеют, что инцидент имел место, но, к сожалению, не могут обменять товар или вернуть деньги, так как холодильник использовался девять месяцев.