Столичные власти объяснили странный алгоритм работы светофоров на Рейди-теэ

С 3 декабря светофоры для пешеходов также находятся в тестовом режиме и зеленый свет загорается после нажатия на кнопку. Наблюдение за движением, проведенное 3 декабря, показало, что большинство водителей по привычке едут по Нарвскому шоссе в сторону города, а улица Рейди остается полупустой.

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что месяц или два может уйти на то, чтобы потоки движения изменились с учетом появления новой дороги и изменений в организации движения. «Лишь после этого можно будет установить финальные настройки, и адаптируемая система светофоров начнет собирать верные данные о потоках движения. С 1 января планируется ввести динамическую корректировку скоростного режима в соответствии с дорожными условиями, - уточнил Кландорф. – Поэтому нынешние оценки пропускной способности улицы Рейди предварительны, так как в действительности оценить это можно будет лишь через год».

На Пирита-теэ в направлении центра две полосы для обычного и одна для общественного транспорта. «По одной полосе для обычного транспорта в час может проехать в хорошем темпе около 900 транспортных средств, по двум – около 1800. В утренний час пик по Пирита-теэ движется в 4-5 раз больше автомобилей. Основной поток направляется со стороны Виймси, что образует напряженный поток движения по Пирита-теэ, - пояснил Кландорф. – Поэтому использование светофоров для остановки потока на этой улице необходимо, так как постоянная «зеленая волна» в Пирита замедлила бы движение в центре и на пересекаемых улицах было бы невозможно проехать».